İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Sakarya'da gündemi değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Sakarya'da gündemi değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Sakarya'da gündemi değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Politika

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, göçmen konusuna ilişkin Türkiye'nin tutumunun Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile paylaşılarak devlet politikası şeklinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, göçmen konusuna ilişkin Türkiye'nin tutumunun Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile paylaşılarak devlet politikası şeklinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Adapazarı ilçesinde yer alan il başkanlığına gelen Tatlıoğlu ve beraberindeki İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Samsun Milletvekili Erhan Usta, Prof. Dr. Ümit Özlale, İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan ve partililer tarafından karşılandı.

Tatlıoğlu, basın toplantısında yaptığı konuşmada, parti politikalarını iş dünyası ve ticaret sahipleriyle doğrudan paylaştıklarını, Sakarya'nın da genç nüfusu, dinamik üretim yapısı ve ciddi değişim gücüyle Türkiye'nin lokomotif illerinden biri haline geldiğini belirtti.

Bugün Türkiye'de göçmen sorunun konuşulduğunu ve çok ciddi tedirginliğin olduğunu savunan Tatlıoğlu, Sakarya'nın sokaklarında, iş yerlerinde, lokantalarında, kahvehanelerinde, kafelerinde bunların konuşulduğunu ifade etti.

Tatlıoğlu, son zamanların en önemli gündeminin göç olduğuna değinerek, "Bu konudaki en net tutumunu ifade eden siyasi sayın Meral Akşener'dir. 'Herkes vatanında mutludur' başlığı altında bunun çözümünü 2017 yılında göstermiştir. Bu sorun Suriyelilerin, Afganistanlıların sorunu değil, şu an 8 milyon göçmenle nüfusu 92 milyon olmuş Türkiye'nin sorunudur. Her birimizi ilgilendirmektedir. Dünyanın bu konudaki tutumu bellidir. Türkiye'nin tutumu da TBMM ile paylaşılarak devlet politikası olarak yürütülmelidir." diye konuştu.

Göçmen sorunuyla ilgili yabancı basında yer alan haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tatlıoğu, ülkenin üçüncü partisi olarak bu konudaki taahhütlerin neler olduğunu bilmediklerini ancak yabancı ülkelerin yetkililerinin bundan haberdar olduklarını öne sürdü.

Tatlıoğlu, Türkiye'nin siyasal iklim değişikliği ile içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan kurtulabileceğini ve ülkenin ana sorunlarının birlikte çözümünün mümkün olduğunu dile getirerek, "Türkiye'de siyasal iklim değiştiğinde, adalet ve liyakatın bu ülkenin sınırlarına giriş yaptığı anlaşılırsa bir ay içinde Türkiye siyahla beyaz gibi ayrışır." şeklinde konuştu.

Erhan Usta da ekonomik sorunları bir iki ayda çözülebilecek sorunlar olmadığını vurgulayarak, güven ikliminin tesis edilmesiyle belirgin şekilde makroekonomik ölçekte iyileşmelerin görüleceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı
Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Barış Arduç Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Sakarya'da gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 21:40:31. #1.16#

title