İYİ Parti, siyasi partilerle video konferans aracılığıyla bayramlaştı
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İYİ Parti, siyasi partilerle video konferans aracılığıyla bayramlaştı

İYİ Parti, siyasi partilerle video konferans aracılığıyla bayramlaştı
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

İYİ Parti, Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partilerle bayramlaşma programı kapsamında siyasi parti heyetleriyle görüştü.

İYİ Parti, Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partilerle bayramlaşma programı kapsamında siyasi parti heyetleriyle görüştü.

İYİ Partide Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas, Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar ve Genel İdare Kurulu Üyesi Kadriye Ünler'den oluşan heyet, siyasi partilerle video konferans aracılığıyla bayramlaştı.

Sukas, görüşmelerde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, esnaf ziyaretlerine ve bu ziyaretlerde dile getirilen ekonomik sorunlara değindi.

Türk milletinin her türlü zorluğu aşabilecek güçte olduğunu vurgulayan Sukas, "İYİ Parti olarak Sayın Genel Başkanımız Akşener'in liderliğinde güzel ülkemizde hukuk ve adaletin tesis edilmesini öncelikli sorun olarak görüyoruz ve bunun gerçekleştireceğine inanıyoruz. Ancak adalet ve hukukun tesis edildiği ülkeler ekonomik olarak müreffeh bir seviyeye ulaşabilirler." dedi.

Partinin "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmasını anımsatan Sukas, şöyle devam etti:

"İlk hedefimiz, ülkemizde bu tıkanmış sistemin değişmesi, güçlendirilmiş demokratik parlamenter rejimin geri gelmesi. Parti olarak yasama, yargı ve yürütme organlarının kendi görevlerini layıkıyla yerine getirir şekilde tekrar dizayn edilmesiyle her türlü sorunun altından en kısa sürede kalkabileceğimize inanıyoruz."

Sukas, Kovid-19 ile mücadelede toplumun aşılanma konusunda hassasiyet göstermesi, bilime güvenerek, bu süreci atlatmada toplumsal desteğin sağlanması gerektiğine işaret etti.

Diğer partilerle bayramlaşma

Vatan Partisinin bayramlaşma heyetinde yer alan Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, dün Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü olduğunu anımsatarak, Kıbrıs'ta yürütülen politikalara destek verdiklerini ifade etti. Senem, "ABD, İsrail, Yunanistan Türkiye'yi tehdit eden politikalar izliyorlar. Bu politikaları alt etmek bakımından Kıbrıs'ın iki devletli çözümünü gündeme getirmek ve tanınması politikasını desteklemek büyük önem taşıyor." dedi.

Gelecek Partisinden Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ise İYİ Partililerin bayramını kutlayarak, "Ülkede bir hükümet ve cumhurbaşkanı değişikliği olur, erken seçim önümüze gelir ve Türkiye hak ettiği demokrasiye, insan hakları, şeffaflık, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığına kavuşturulmuş olur." diye konuştu.

İYİ Parti heyeti, Saadet, BBP, DEVA, DSP, Anavatan, Yeniden Refah, Genç, Bağımsız Türkiye partilerinin heyetleriyle de bayramlaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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