İYİ Parti, siyasi partilerin temsilcileriyle bayramlaştı
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İYİ Parti, siyasi partilerin temsilcileriyle bayramlaştı

İYİ Parti, siyasi partilerin temsilcileriyle bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İYİ Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partilerarası bayramlaşma programı kapsamında video konferans yöntemiyle diğer partilerin temsilcileriyle bayramlaştı.

İYİ Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partilerarası bayramlaşma programı kapsamında video konferans yöntemiyle diğer partilerin temsilcileriyle bayramlaştı.

İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Kadın Politikaları Toplumsal Şiddetle Mücadeleden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Genel İdare Kurulu Üyesi Kadriye Ünler, Genç Teşkilatlanmasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Hondoroğlu'nun yer aldığı heyet, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partilerarası bayramlaşma programı kapsamında video konferans yöntemiyle diğer partilerin temsilcileriyle bayramlaştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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