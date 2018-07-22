İYİ Parti Olağanüstü Kongre Öncesi Başkansız Kaldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran seçimlerinde yaşanan başarısızlık sonrası "Sorumlu benim, gereği yapılacak" dedi ve olağanüstü kongre kararı aldı.

"KURULTAYDA ADAY OLMAYACAĞIM"

Olağanüstü kongre kararı sonrası, yeniden genel başkan adayı olmayacağını söyleyen Akşener, "Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

"ADAY OLMAYI DÜŞÜNEN KİMSE YOK"

Akşener'in olağanüstü kongre kararı sonrası genel başkan adaylığı için açıklama yapan İYİ Parti Milletvekili Koray Aydın ise, "Aday olmayı düşünen kimse yok. Cesaret edebilecek biri olduğunu düşünmüyorum" sözleri ile Akşener'in yeniden genel başkan olması yönünde bir çağrıda bulundu.

GENEL BAŞKANLIK ÖN PLANA ÇIKAN İSİMLER

İYİ Parti'de olağanüstü kongre kararı sonrası bir lider eksikliği yaşanıyor.Ancak olağanüstü kongrede şimdilik bir aday çıkmasa da ilerleyen günlerde Ali Türkşen, Ümit Özdağ, Lütfü Türkkan, Koray Aydın, Musavat Dervişoğlu gibi partinin önde gelen isimlerinin bu sorumluluğu alabileceği iddia edildi.