İyi Parti Muğla Milletvekili Ergün Mazbatasını Aldı
İYİ Parti'den Muğla milletvekili seçilen Metin Ergün mazbatasını aldı.
İYİ Parti'den Muğla milletvekili seçilen Metin Ergün mazbatasını aldı.
24 Haziran'da yapılan seçimlerde İyi Parti Muğla milletvekili seçilen Metin Ergün, mazbatasını almak üzere Muğla Baro Salonuna geldi.
Baronun Konferans Salonunda İl Seçim Kurulu Başkanı Haluk Okul ile Merkez İlçe Seçim Kurulu Üyesi hakimler Hasan Akpolat, Bilal Saydam ve Halime Aydın Boyraz, Muğla'dan 27. Dönem milletvekili seçilen Ergün'ün mazbatasını verdi.
Ergün, 24 Haziran seçimlerinde partilerine gösterilen teveccühe teşekkür ederek, Muğla için elinden gelen çalışmaları yapacağını kaydetti.
Mazbata törenine, partililer de katıldı.