İYİ Parti Milletvekili, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Elini Öptü

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptü.

MECLİS'E İYİ PARTİLİ DURMUŞ YILMAZ BAŞKANLIK ETTİ

27. Dönem parlamentosu, milletvekillerinin ant içme töreni için saat 14.00'da toplandı. TBMM Genel Kurulu'na, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu nedeniyle ikinci en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlık ediyor.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ, DEVLET BAHÇELİ'NİN ELİNİ ÖPTÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ant içme töreni sırasında salondan çıktı. Bahçeli'nin salondan çıkması esnasında ayağa kalkan İYİ Parti Milletvekili Arkaz, Bahçeli'nin elini öptü.