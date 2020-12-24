İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı gençlik fotoğrafını görenlerin ağzı açık kaldı. 1972 yılında çekilen fotoğraf, binlerce beğeni alırken çok sayıda da yorum topladı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1972 yılında çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

YÜZ BİNİN ÜZERİNDE BEĞENİ TOPLADI

Bugün 64 yaşında olan Meral Akşener, 16 yaşındaki halini paylaşması oldukça dikkat çekti. Bursa Öğretmen Okulu'nda okuduğu sırada çekilen bu kare, 110 binin üzerinde beğeni toplaması gözlerden kaçmadı.

"ALDIKLARIMI GERİ ÖDEMEYE ÇALIŞIYORUM"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Instagram üzerinden paylaştığı gençlik fotoğrafının altına, "1972- Bursa Öğretmen Okulu. Bütün eğitim hayatım parasız yatılı okuyarak geçti... Bugün de beni okutarak; bir akademisyen, bakan, 27 yıllık bir siyasetçi yapan milletimizden aldıklarımı geri ödemeye çalışıyorum" notunu düştü.

Meral Akşener-1972

MERAL AKŞENER'İN EĞİTİM HAYATI

Meral Akşener, 18 Temmuz 1956 tarihinde Tahir Ömer Bey ve Sıddıka Hanım'ın çocuğu olarak Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde doğdu. 1974 yılında Bursa Kız Öğretmen Lisesi'ni tamamlamasının ardından 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu.

1979 ve 1982 yılları arasında öğretmen olarak çalışan Akşener, 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi'nde araştırma görevlisi oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora ve yüksek lisans yaptı. Kocaeli Üniversitesi'nde İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı görevinde de bulundu.