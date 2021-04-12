Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener yangında zarar gören Kasaplar Çarşısı esnafını ziyaret etti
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Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener yangında zarar gören Kasaplar Çarşısı esnafını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / UĞUR DEMİRBAŞ - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İYİ Parti lideri Akşener yangında zarar gören Kasaplar Çarşısı esnafını ziyaret etti İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kızılcahamam'da yangında dükkanları hasar gören Kasaplar Çarşısı esnafını ziyaret etti.

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İYİ Parti lideri Akşener yangında zarar gören Kasaplar Çarşısı esnafını ziyaret etti

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kızılcahamam'da yangında dükkanları hasar gören Kasaplar Çarşısı esnafını ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yangında dükkanları hasar gören Kasaplar Çarşısı esnafını ziyaretinde hasar gören 14 iş yeri sahiplerinin ve çalışanlarının sorunlarını anladıklarını, mağdur olanlarla görüşüp taleplerini ve nasıl bir yol izlemek gerektiğini öğrenmek için geldiğini belirtti. Akşener, esnafın çok somut ve dürüst bir biçimde önerilerde bulunduğunu, bu öneriler çerçevesinde kendisinin de Büyükşehir Belediyesi ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmeler yapıp mağdur olanları bilgilendireceklerini söyledi. Muhalefet partilerinin görevinin milletin avukatlığını yapmak olduğunu belirten Akşener, şunları söyledi:

"İktidar partilerinin işi çoktur, bizimse zamanımız vardır çünkü biz hizmetin içinde yer almadığımız için eksiği gediği görüp iktidara bunu iletmekle ilgili bir görevdir bu. Bu görevi yapmak için buradayız. Dolayısıyla arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi, çok hızlı bir biçimde giderilmesi uzamaması için. Mesela bir arkadaşımızın yanında 8 kişi çalışıyormuş. Bir dürümcüde 50 kişi çalışıyormuş. Bunların dolaylı dolaysız sistemini düşündüğümüz zaman pandemi döneminde pek çok insanın aynı zamanda sadece dükkan sahiplerinin değil, orada çalışanların, onların ailelerinin, hatta köylünün yetiştirdiği ürünün de satıldığı, işlendiği alanlar buralar. Dolayısıyla bu mağduriyetlerin çok daha geniş olduğu ortaya çıkıyor. Bunların giderilmesi için bir muhalefet partisi lideri olarak benim üzerime ne düşüyorsa onu yapmak ve yerinde öğrenmek için geldim."

Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener yangında zarar gören Kasaplar Çarşısı esnafını ziyaret etti
Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener yangında zarar gören Kasaplar Çarşısı esnafını ziyaret etti
Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener yangında zarar gören Kasaplar Çarşısı esnafını ziyaret etti
Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener yangında zarar gören Kasaplar Çarşısı esnafını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DEMİRBAŞ

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