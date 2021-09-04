İYİ Parti lideri Akşener'den "Sen gezicilerle berabersin" diyen Erdoğan'a yanıt: Milletimle beraberim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İYİ Parti lideri Akşener'den "Sen gezicilerle berabersin" diyen Erdoğan'a yanıt: Milletimle beraberim

İYİ Parti lideri Akşener'den 'Sen gezicilerle berabersin' diyen Erdoğan'a yanıt: Milletimle beraberim
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'deki konuşmasında kendisi hakkında "Zulüm 1453'te başladı diyen gezicilerdi. Meral Hanım, işte sen bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun" ifadesi kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Akşener, "Kendini bu milletin ferdi hisseden kimse, 1453'ü işgal olarak tanımlamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rize'deydi. Partisinin Genişletilmiş İl Danışma Kurulu toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı, konuşmasında İYİ Parti lideri Meral Akşener'den de bahsetti. Erdoğan'ın "Dolmabahçe Sarayı'nın karşı duvarına "zulüm 1453'te başladı" diye yazan Gezicilerdi. Meral Hanım, işte sen bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun" ifadelerine Akşener'den yanıt gecikmedi.

"1453 İŞGALDİR DEMEYE DİLLERİ VARMAZ"

Akşener, Türk milletinin hiçbir derdinin 1453'ü işgal olarak tanımlamayacağını belirterek, "Sayın Erdoğan, sana filenin sultanlarına destek olmak için geldiğim Belgrad'dan sesleniyorum. Duydum ki bana sallamışsın, iftirada bulunmuşsun. Bak sayın Erdoğan, kendisini bu aziz millete ait hisseden hiç kimse, sehven bile olsa 1453'ü işgal olarak tanımlayamaz. Zulüm 1543'de başladı diyemez, demeye dili varmaz" dedi.

"MİLLETİMLE BERABER YÜRÜYORUM"

Akşener, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Aynı senin bakanlığının yaptığı gibi, şayet derse de benimle yol yürümeye devam edemez. En iyi sen biliyorsun ki ben bu milletin evladıyım. Sadece ve sadece milletimle beraberim. Milletimle yürüdüğüm sürece yolum da bahtım da açık olsun. Artık milleti bölme taktiklerin tutmuyor. Biz milletimizle olan birlik ve beraberliğimize ilk günkü inançla devam ediyoruz. Sen buna engel olamayacaksın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dolmabahçe Sarayı'nın karşı duvarına 'zulüm 1453'te başladı' diye yazan Gezicilerdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dolmabahçe Sarayı'nın karşı duvarına 'zulüm 1453'te başladı' diye yazan Gezicilerdi.
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'FETÖ'cüler için Ankara'dan İstanbul'a yürüyen Kılıçdaroğlu, 732 gündür evlatlarına kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır...
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'cüler için Ankara'dan İstanbul'a yürüyen Kılıçdaroğlu, 732 gündür evlatlarına kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır...
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Meral Akşener Devlet Bahçeli Sultan Alparslan
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek Hande Erçel Ferhan Şensoy
Spor Umut Meraş Şenol Güneş Alper Yılmaz Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İYİ Parti lideri Akşener'den "Sen gezicilerle berabersin" diyen Erdoğan'a yanıt: Milletimle beraberim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 23:12:06. #1.16#

title