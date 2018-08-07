İyi Parti Kurucularından Fatih Eryılmaz'ın İstifası

İYİ Parti'den istifa eden kurucu üye Mehmet Fatih Eryılmaz, "Söylemlerin ve eylemlerin taban tabana zıt bir hale geldiği bu tabloda ahlaklı ve ilkeli siyaset yapmanın imkansız olduğunu üzülerek gördüm ve İYİ Parti parti üyeliği, kurucular kurulu üyeliği ve genel idare kurulu üyeliklerinden istifa ettim." ifadesini kullandı.

Partide aynı zamanda Genel İdare Kurulu üyesi olan 15 Temmuz Gazisi Emekli Emniyet Müdürü Eryılmaz, 22 Temmuz'da partisinden istifasına ilişkin resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Tüm itiraz ve eleştirilerin parti yetkilileri tarafından "doğru söylüyorsun, altına imza atarız ancak şimdi zamanı değil" bahaneleri ile oyalandığını belirten Eryılmaz, parti yetkili kurullarında bulunanların ekserisinin yetki ve sorumluluk alanlarında gerekli kararlılığı göstermediklerini anlattı.

Açıklamasında kendisini istifaya götüren süreci de aktaran Eryılmaz, Afyonkarahisar çalıştayında yaşananlara değindi. Eryılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Coğrafyamızın bu kadar ısındığı bir dönemde milletin önüne bir alternatif koymak, milli bir tercih inşa etmek için yola çıktığını iddia edenler önce kendi ortaya koydukları ilkelere sadık olmak zorundadırlar. 'Kem alatla kemalat olmaz.' Ortaya koydukları ilkeleri ilk kendileri çiğneyenler, çiğnedikleri ilkelerle beraber, ülkenin her yerinde bu harekete umut bağlayan masum insanların umutlarını da yok etmişlerdir. Söylemlerin ve eylemlerin taban tabana zıt bir hale geldiği bu tabloda ahlaklı ve ilkeli siyaset yapmanın imkansız olduğunu üzülerek gördüm ve İYİ Parti parti üyeliği, kurucular kurulu üyeliği ve genel idare kurulu üyeliklerinden istifa ettim."