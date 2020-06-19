İYİ Parti İstanbul Milletvekili Beyaz, kazada yaralandı BOLU'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Samet Reis, yaralandı.

BOLU'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Samet Reis, yaralandı. Beyaz ve Reis'in sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza, öğle saatlerinde, TEM yolu Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Oğuzhan Fidan yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada otomobildeki İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ve Genel İdare Kurulu üyesi Samet Reis yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Beyaz ve Reis'in sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA