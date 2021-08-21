İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'yu darbeden şüpheli yakalandı
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'yu darbeden şüpheli yakalandı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'yu darbeden şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu darbeden şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu darbeden şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bakırköy'de dün saat 14.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'ya yönelik saldırı ve darp olayı meydana geldiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik başlatılan çalışmalarda, bir televizyon programına katılan Kavuncu'nun binadan caddeye çıktığı sırada faili meçhul bir şahsın yumruklu saldırısına uğradığı ve failin olay yerinden yaya olarak firar ettiğinin anlaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganın 1990 doğumlu S.O. olduğu tespit edilmiş ve saat 05.30'da Silivri ilçemizdeki adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve Sayın İsmail Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun diyoruz."

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli S.O, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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