İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'dan, Uygur Türkleri'ne destek ziyareti
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'dan, Uygur Türkleri'ne destek ziyareti

Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR - Haberler | Güncel
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'dan, Uygur Türkleri'ne destek ziyareti

DOĞU Türkistan'a geri dönemedikleri ve ailelerinden haber alamdıkları için Çin Konsolosluğu önünde eylem yapan Uygur Türkleri'ne,İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, destek ziyaretinde bulundu.

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DOĞU Türkistan'a geri dönemedikleri ve ailelerinden haber alamdıkları için Çin Konsolosluğu önünde eylem yapan Uygur Türkleri'ne,

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, destek ziyaretinde bulundu.

Doğu Türkistan'dan Türkiye'ye geldikten sonra geri dönemeyen, orada kalan ailelerinden dehaber alamayan Uygur Türkleri'nin Sarıyer'deki Çin Konsolosluğu önündeki eylemeleri devam ediyor. Çin Konsolosluğu'na çıkan yolu, polisin kapatması üzerine bugün Tarabya Sahili'nde toplanan kalabalık, slogan atarak seslerini duyurmaya çalıştı.  Uygur Türkleri'ne, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, destek ziyaretinde bulundu.  Tek tek gruptakiler ile görüşen Kavuncu, daha sonra yaptığı basın açıklamasında, "Kıymetli Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz, soydaşlarımız, hemşehrilerimiz, bugün burada sizleri dinledik. Burada gördüğünüz bu kalabalığın tek isteği var, hiçbir siyasi talebi yok, hiçbir siyasi söylemi yok, sadece evladını, annesini ya da babasını ya da kardeşini arıyor. Son derece insani bir taleple bu insanlar toplanmışlar ve günlerdir bir cevap istiyorlar. Akrabaları ile ilgili bilgi istiyorlar. Burada olmamızın ana sebebi, en önemli sebebi bu. Bunun altını ısrarla çiziyorum. İkinci sebebimiz ki çok önemli bir sebep, biliyorsunuz dün Çin Büyükelçisi bir açıklama yaptı. Ne yazık ki bu açıklamayla, burada, Türkiye Cumhuriyeti'nde bir siyasi partinin genel başkanına, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e adeta tehditvari bir şekilde parmak salladı. ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı açıkça ve aleni bir şekilde, küstahça tehdit etti. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, bu ülkenin vatandaşı olan hiç kimseye herhangi bir yabancı misyonun parmak sallamaya ne haddi vardır, ne de cürreti. Bunun en ağır cevabını bugün biz demokratik haklarımızı kullanarak, kendilerine buradan aynen iade ediyoruz" dedi.

Kavuncu'nun basın açıklamasının ardından grup sloganlar eşliğinde Çin Konsolosluğu'nun bulunduğu sokağın başına yürüyerek, siyah çelenk bıraktı. 

 


- İstanbul
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'dan, Uygur Türkleri'ne destek ziyareti
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'dan, Uygur Türkleri'ne destek ziyareti
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'dan, Uygur Türkleri'ne destek ziyareti
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'dan, Uygur Türkleri'ne destek ziyareti
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'dan, Uygur Türkleri'ne destek ziyareti
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'dan, Uygur Türkleri'ne destek ziyareti
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'dan, Uygur Türkleri'ne destek ziyareti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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