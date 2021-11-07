İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor - Haberler
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, 43. İstanbul Maratonu'nu beraber koştuğu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte çekildiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı. Kavuncu dikkat çeken fotoğrafa "Millet İttifakı köprüyü geçiyor" notunu düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 43. İstanbul Maratonu sona erdi. Maratonu birlikte koşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdikleri samimi görüntülerle dikkat çekti. Üç isme, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, maratona Cumhuriyeti'n kuruluş tarihi olan 1923 göğüs numarasıyla katılırken, Akşener'in numarasının ise 2023 olması dikkat çekti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yürüyerek geçen Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun maratona İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte katılması son dönemde ortaya atılan "Millet İttifakı dağılıyor" iddialarına yanıt olarak yorumlanırken, konuya ilişkin bir esprili paylaşımda bu 2 isme koşu sırasında eşlik eden İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'dan geldi.

Kavuncu, Twitter hesabından paylaştığı maraton fotoğrafına "Millet İttifakı köprüyü geçiyor" notunu düştü. İşte Kavuncu'nun o paylaşımı;

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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