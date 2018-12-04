İYİ Parti Isparta Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökmen Gökmenoğlu Kimdir?
İYİ Parti, Isparta Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Gökmen Gökmenoğlu'nu seçti. Gökmen Hakkı Gökmenoğlu kimdir?
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti, Isparta Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak Gökmen Gökmenoğlu'nu seçti.
GÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU KİMDİR?
Gökmen Gökmenoğlu, 9 Ocak 1972 tarihinde dünyaya geldi. Isparta Barosu'nda; Denetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan Yardımcısı, Adli Yardım Temsilcisi, CMK Sorumlusu, Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Üyesi, Sayman Üye olarak 22 yıl boyunca çeşitli görevlerde bulundu. 5 dönem de Baro Başkanlığı'nı üstlendi.
ISPARTA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Niğde, Elazığ, Afyonkarahisar, Isparta ve Mersin olmak üzere 5 ilin belediye başkan adaylarını kamuoyuna açıkladı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Yerel Seçilmelerde İYİ Parti'den Isparta Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olarak Meral Akşener tarafından Gökmen Gökmenoğlu'nun ismi seçildi.