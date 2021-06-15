İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

??????? İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Erdoğan, bir gün önce 24 Nisan'ın hesabını soracağını anlatıyor.

??????? İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Erdoğan, bir gün önce 24 Nisan'ın hesabını soracağını anlatıyor. Bir gün sonra gündeme bile gelmediğine hamdediyor. Bunu nasıl izah edelim bilmiyorum." dedi.

Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan'ın Biden ile görüşmesini değerlendirdi. Erdoğan'ın Biden'ın sözde Ermeni soykırımı açıklamasını görüşmede gündeme getireceğini açıkladığını belirten Türkkan, görüşme sonrası gazetecilerin sorusu üzerine "Hamdolsun gündeme gelmedi." dediğini ifade etti.

"Ne kadar mutlu olmuş gündeme gelmemesinden. Bizi niye kandırdın Sayın Cumhurbaşkanı?" diyen Türkkan, "Biz gerçekten üzüldüğünü zannetmiştik. Erdoğan, bir gün önce 24 Nisan'ın hesabını soracağını anlatıyor. Bir gün sonra gündeme bile gelmediğine hamdediyor. Bunu nasıl izah edelim bilmiyorum." diye konuştu.

AK Parti'li yetkililerin ve destekçilerinin, görüşmenin ardından "mutluluk çığlıkları attıklarını" söyleyen Türkkan, "Bu 45 dakikalık görüşmede ne oldu da mutluluk çığlıkları atıyorsunuz? 24 Nisan'ın hesabını mı sorduk? Parasını verdiğimiz F-35 projesinden niye attığını mı sorduk? Amerika YPG/PKK'yı desteklemekten vaz mı geçti, onları terör örgütü olarak mı kabul etti? Doğu Akdeniz'de sorun çözüldü mü? Suriyeli göçmenleri mi konuştunuz? Mutluluk çığlıklarının sebebi nedir?" dedi.

Türkkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Merkez Bankası döviz rezervlerinin 100 milyar dolara ulaştığını açıkladığını da aktararak bir tırmanmanın söz konusu olduğunu, rezervlerin eksi 46 milyar dolardan 56 milyar dolara tırmandığını savundu.

RTÜK'e üye seçiminde anayasanın ruhuna aykırı davranıldığını öne süren Türkkan, İYİ Parti kontenjanından üye seçiminin önüne geçildiğini iddia etti. Türkkan, RTÜK'te, grubu bulunan bütün siyasi partilerin temsilcisinin olmasının, demokrasinin ruhunun gereği olduğunu ifade etti.

Zafer Havalimanı için yılda 1 milyon 500 bin yolcu garantisi verildiğini dile getiren Türkkan, son beş ayda gelen yolcu sayısının 641 olduğunu kaydetti. Türkkan, "Türkiye, milletine değil yandaşlarına, bu beşli çeteye çalışıyor. En bariz örneği de bu." değerlendirmesini yaptı.

Türkkan, bazı yap-işlet-devret projelerine ilişkin de eleştirilerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden