İYİ Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığına yeniden Mehmet Öztürk seçildi

29.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:56

İYİ Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığına, yeniden Mehmet Öztürk getirildi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye mevcut ilçe başkanı Öztürk, tek aday olarak katıldı.

Kongrede saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İdlib'de şehit olanlar için dua edildi.

Şehitler nedeniyle siyasi konuşma yapılmayan kongrede Kur'an-ı Kerim okundu.

Öztürk, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Yönetim kurulu ise Abdülbaki Keleş, Ahmet Tırpancı, Aysemin Karaşen Mülazimoğlu, Batuhan Yurtoğlu, Ercan Alnıacık, Ercan Kör, Ergül Kılıç, Ezgi Şimşek, Fatma Türkay, Fazlı Çelik, Güçlü Emre Özgür, Hasan Akgün, İbrahim Mızrak, İhsan Yanıkgünül, İsa Ülger, İsmail Beker, İsmail Taş, Mehmet Talaz, Meltem Özdemir, Mutlu Erce Özgür, Nurettin Özuzman, Osman Ballı, Ömer Aşkın, Ömer Çiftçi, Ömer Can Celebi, Pınar Güller, Aslıhan Akıncı, Sefa Özdemir, Serpil Demirtaş, Sevda Sarı Yıldız, Şafak Kalkan ve Yahya Ünal'dan oluştu.

Öztürk, kongrenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'den yürek yakıcı bir haber aldıklarını belirterek, "Genel Başkanımızın ve genel merkez yöneticilerimizin direktifleri ile kongremizde siyasi konuşma yapmadık. Bugün siyasetten tamamen uzak şekilde ilçe kongremizi gerçekleştirmek istedik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, yakınlarına da sabır diliyorum." dedi.

Kongreye İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, CHP İlçe Başkanı Engin Eren, Saadet Partisi İlçe Başkanı Yunus Aygünoğlu ile partililer katıldı.

Kaynak: AA