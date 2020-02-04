İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sağlık örgütlerini kabul etti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sağlık örgütlerini kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve çeşitli sağlık örgütlerinin temsilcilerini makamında kabul etti.

04.02.2020 18:16 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:32
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sağlık örgütlerini kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı , (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan ve çeşitli sağlık örgütlerinin temsilcilerini makamında kabul etti.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Akşener, nezaket ziyaretinde bulunan TTB Merkez Konseyi Başkanı Adıyaman ve çeşitli sağlık örgütlerinin temsilcileriyle görüştü.

Kaynak: AA
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