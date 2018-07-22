Son Dakika! Kulisleri Sallayan İddia! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstifa Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partililerle yaşanan tartışmanın ardından partisinden istifa ettiğini iddia edildi. İYİ Parti ve Akşener kanadından herhangi bir yalanlama gelmedi. Akşener'in, kamptaki sert eleştiriler üzerine, "Bir daha geri dönmemek üzere istifa ediyorum" dediği iddia edildi.

AKŞENER, "MADAM" KELİMESİNE KIZIP İSTİFA ETTİ

Habererk'in haberine göre, Yeniçağ yazarı Adnan İslamoğulları'nın "1-Emanet verdik, sahip çıkmadın.2- sır verdik ifşâ ettin. 3- yola çıktık, yarı yolda bıraktın... madam, sen seçim kaybetmedin, sana olan inanma duygusunu yok ettin..." twetindeki "Madam"kelimesine kızarak milletvekillerine tepki gösteren Akşener istifa etti.

AKŞENER, İYİ PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Akşener "Madam" kime denir diye tepki gösterip milletvekillerine kızdı. İYİ Parti milletvekili olan Musavvat Dervişoğlu, Yavuz Ağıralioğlu ve Lütfü Türkkan'a "Bana 'Madam' diyen birine neden tepki göstermediniz" diyerek "Bende istifa ediyorum" diyerek salonu terk etti.

"BİR DAHA GERİ DÖNMEMEK ÜZERE İSTİFA EDİYORUM"

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanlığı'ndan istifa etti. Akşener, "Bir daha geri dönmemek üzere istifa ediyorum" dedi." ifadelerini kullandı.