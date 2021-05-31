İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hatay'da

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyarette bulunmak üzere hava yoluyla Hatay'a geldi. Akşener'i Hatay Havalimanı'nda İl Başkanı Şefik Çirkin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, milletvekilleri, siyasi parti ilçe başkanları ve teşkilat üyeleri çiçeklerle karşıladı. Akşener ve beraberindekiler daha sonra konvoy halinde Kırıkhan ilçesine gitti. Akşener'e burada İYİ Parti milletvekilleri Nuri Okutan, Lütfü Türkkan, Koray Aydın ve Mehmet Arslan ile CHP milletvekilleri İsmet Tokdemir ve Serkan Topal eşlik etti.İlçede esnafla sohbet eden Akşener, sıkıntılarını Mecliste dile getireceğini ifade etti. Akşener, ziyaret sırasında giyim mağazasına alışverişe gelen bir vatandaşa düğün için hazırlık yaptığını öğrenince damatlık hediye etti.

- Hatay

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Kocacık