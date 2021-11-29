İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yalova ve ilçelerinde esnafı ziyaret etti - Haberler
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yalova ve ilçelerinde esnafı ziyaret etti

AA / Cem Şan - Haberler | Politika
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yalova ve ilçelerinde esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da esnaf ziyaretinde bulundu.

YALOVA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Genel Başkan Yardımcıları Ümit Dikbayır ve Ahmet Kamil Erozan, İYİ Parti Yalova İl Başkanı Ersin Akyüz ile Çınarcık ilçesine gelen Akşener, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Akşener, ihtiyaç ve beklentilerini dinlediği esnaf ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kent merkezine geçen Akşener, burada da esnafı ziyaret ederek talepleri hakkında bilgi aldı.

Meral Akşener, programının son durağı olan Altınova ilçesinde de esnaf ziyaretinde bulunup vatandaşlarla görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yalova ve ilçelerinde esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yalova ve ilçelerinde esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yalova ve ilçelerinde esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yalova ve ilçelerinde esnafı ziyaret etti

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