İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Uygur Türkleri heyetini kabul etti
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Uygur Türkleri heyetini kabul etti

15.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:46
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Uygur Türkleri heyetini kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uygur Türkleri heyeti ile görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uygur Türkleri heyeti ile görüştü.

Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmede heyet, Akşener'e Çin yönetimince zulme uğrayan Uygur halkı hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, Meral Akşener'e Uygur Türklerinin milli başlığı "doppa" hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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