İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu" konulu konferansa katıldı
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu" konulu konferansa katıldı

Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 'Şehit Muhsin Yazıcıoğlu' konulu konferansa katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin düzenlediği "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu" konulu konferansa katıldı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin düzenlediği "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu" konulu konferansa katıldı.

İYİ Parti Siyaset Akademisi Başkanlığınca Yenimahalle Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu" konferansı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve tüm şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Yazıcıoğlu için hazırlanan video gösterildi.

İYİ Parti Siyaset Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akalın'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansta, Prof. Dr. Orhan Kavuncu ile Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun fikirlerini ve hayatından kesitleri paylaştı.

Konferansta söz verilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Yazıcıoğlu'nun çocukları ve eşinin kendilerine emanet olduğunu belirterek Yazıcıoğlu'yla ilgili anılarını paylaştı. Akşener, "Ben rahmetli Muhsin Başkan'la kız kardeş, erkek kardeş konumundaydım. Çeşitli şeyler yaşardık, o yaşadıklarımızı kimseye şikayet edemediğim zaman kendisi anlar, konuşurduk ve bir bakardım arkamda durmuş. Allah ondan razı olsun, Allah mekanını cennet eylesin." dedi.

MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş için pazartesi günü anma programı düzenleyeceklerini bildiren Akşener, "Değerlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Müştereklerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.

Konferansın ardından Akşener, konuşmacılara plaket takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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