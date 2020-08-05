İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in programında maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in programında maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de düzenlediği gezi ve inceleme programının sonunda partililer ile akşam yemeğinde bir araya gelirken düzenlenen yemekte davetlilerin maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saymaları dikkatlerden kaçmadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in programında maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
05.08.2020 21:51 | Son Güncelleme: 05.08.2020 21:57

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de düzenlediği gezi ve inceleme programının sonunda partililer ile akşam yemeğinde bir araya gelirken düzenlenen yemekte davetlilerin maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saymaları dikkatlerden kaçmadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu sabah saatlerinde başladığı Nevşehir programı kapsamında İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeği ile sona erdirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katıldığı yemek programında partililerin korona virüs ile mücadele kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saymaları objektiflere takıldı. Akşener yaptığı konuşmada, "Burada sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Çok uzun bir yolculuğu birlikte, beraber büyük bedeller ödeyerek önemli mesafeler aldık. En büyük yıkılmaz armada denilen iktidarın en güçlü olduğu bir dönemde bana dediniz ki düş önümüze birlikte bir siyasi organizasyon kuralım, bir siyasi parti kuralım dediniz. Türkiye'nin iyiliğe, Türkiye'nin nefes almaya ihtiyacı var. Bunu ancak bizler yapabiliriz, dediniz. ve bu yolculuğa birlikte çıktık. Birer birer, tek tek ben ne yaşadıklarınızı biliyorum. Şimdi gençler var aramızda. Bu ülkeye nasıl bir güzellik getireceğimizi hepimiz göreceğiz" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim 3. Sayfa
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez Güncel
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Ekonomi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu Ekonomi
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu Magazin
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim Güncel
Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan koronavirüs uyarısı: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan koronavirüs uyarısı: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu
İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik
İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi
Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak
Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak
Ryan Donk, Galatasaray'ın yaptığı teklifi yetersiz buldu ve yönetimden zam talep etti
Ryan Donk, Galatasaray'ın yaptığı teklifi yetersiz buldu ve yönetimden zam talep etti
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi
Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi
Başakşehir, Kopenhag'a deplasmanda 3-0 yenildi ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Başakşehir, Kopenhag'a deplasmanda 3-0 yenildi ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Binnur Kaya 'Kırmızı Oda' ile geliyor
Binnur Kaya 'Kırmızı Oda' ile geliyor
Bakan Koca, Konya için söylenen 'Hastaneler yüzde yüz doldu' iddialarına yanıt verdi
Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi
Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını '66' ile değiştirdi
Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını "66" ile değiştirdi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi
Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu
Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu
Şiddete uğrayan kadın 'pizza siparişi' bahanesiyle polisi arayarak kendini kurtardı
Şiddete uğrayan kadın "pizza siparişi" bahanesiyle polisi arayarak kendini kurtardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Süleyman Soylu Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Beren Saat Yeşim Salkım Acun Ilıcalı
Spor Beto Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Liman Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in programında maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı - Nevşehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 21:57:24. #1.14#
title