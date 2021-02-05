İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Gölbaşı ve Elmadağ'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Gölbaşı ve Elmadağ ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Gölbaşı ve Elmadağ ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener, ilk olarak Gölbaşı ilçesine gitti, buradaki temaslarının ardından Elmadağ'a geçti.

Esnafı ziyaret eden ve sorunlarını dinleyen Meral Akşener, ikram edilen döneri yedi.

Vatandaşlarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektiren Akşener'e, ayrıca bir vatandaş şal hediye etti.

Akşener, bir gazetecinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere ilişkin açıklamasını nasıl değerlendirdiği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bir baba Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı... Bütün bu süreçte gencin, yaşlının, problemlinin, dezavantajlıların yanında durdu. Dolayısıyla Mansur beyin şahsında vicdanımız harekete geçti. Elbette takındığı tavrı çok olumlu buluyorum."

Daha sonra ziyaret ettiği Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ilçenin sorunlarıyla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık