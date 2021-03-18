İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de (3)
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de (3)

18.03.2021 15:10 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:52
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de (3)

'BÜTÜN SİYASİLER DE ÇANAKKALE RUHUNA SAHİP OLMALI'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla geldiği Çanakkale'de yaptığı esnaf ziyareti sırasında açıklamada bulundu.

'BÜTÜN SİYASİLER DE ÇANAKKALE RUHUNA SAHİP OLMALI'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla geldiği Çanakkale'de yaptığı esnaf ziyareti sırasında açıklamada bulundu. Çanakkale ruhuna vurgu yapan Akşener, "Türkiye için bugünün, Çanakkale ruhunun canlandığı bir gün olmasını diliyorum. Özelliği de şu; kuzey, güney, doğu, batı, herkesin ve her yaş grubunun burada buluştuğu, kiminin fiziki olarak gelip şehit düştüğü ya da gazi olduğu, kiminin ruhunun burada olduğu bir dönem o. Bugün onu hem anmak hem o ruhu yeniden canlandırmak hem de şehitlerimize dua etmek için buradayız. Buranın o manevi atmosferi insanın zaman zaman üzüntülerine, asabiyetine sebep olan birçok meseleyi, bunu bir insan olarak söylüyorum siyasi değil söylediğim, ortadan kaldırabiliyor. Buranın öyle bir atmosferi var. Dolayısıyla Allah hepimizi, şimdi siyasi şapkamla söylüyorum bunu, bütün siyasilerin bu ruha sahip olmasını, burada şehit düşen büyüklerimizin ruhuna layık olmasını diliyorum. Allah hiçbirimizi utandırmasın" dedi.

Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN/ÇANAKKALE,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Huzeyfe ÖZDEMİR

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