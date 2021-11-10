İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü - Haberler
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

Geçtiğimiz ay ABD, Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu 10 ülkenin büyükelçi bildiri yayınlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da devreye girdiği kriz, büyükelçileri geri adım atması sonrasında aşılmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bugün Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut başkanlığındaki AB ülkelerinin büyükelçileriyle bir görüşme yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü

Akşener, Landrut'un ev sahipliğinde düzenlenen yemekli programda, AB üyesi devletlerin büyükelçileriyle görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen program, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü

Avrupa Birliği Delegasyonu'nun Resmi Twitter Hesabı'ndan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut başkanlığındaki AB Büyükelçileri bugün AB Rezidansı'nda Meral Akşener ile görüştü. Toplantıda Türkiye ve bölge gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunan aralarında ABD, Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu 10 ülkenin büyükelçi bildiri yayınlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edileceğini açıklamış, Dışişleri Bakanlığı da büyükelçileri bakanlığa davet etmişti. Büyükelçilerin geri adımı sonrasında istenmeyen adam uygulaması gerçekleşmemişti.

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Gözde Nur Bayar
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