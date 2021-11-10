İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.

1.5 SAAT SÜRDÜ

Akşener, Landrut'un ev sahipliğinde düzenlenen yemekli programda, AB üyesi devletlerin büyükelçileriyle görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen program, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

"GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU"

Avrupa Birliği Delegasyonu'nun Resmi Twitter Hesabı'ndan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut başkanlığındaki AB Büyükelçileri bugün AB Rezidansı'nda Meral Akşener ile görüştü. Toplantıda Türkiye ve bölge gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

NE OLMUŞTU?

Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunan aralarında ABD, Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu 10 ülkenin büyükelçi bildiri yayınlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edileceğini açıklamış, Dışişleri Bakanlığı da büyükelçileri bakanlığa davet etmişti. Büyükelçilerin geri adımı sonrasında istenmeyen adam uygulaması gerçekleşmemişti.

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