İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Bursa'da gündemi değerlendirdi Açıklaması
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Bursa'da gündemi değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Bursa'da gündemi değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Aslında biz İYİ Parti olarak Türk siyasetine ilkleri getiren partiyiz, siyaset tarzımız farklı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Aslında biz İYİ Parti olarak Türk siyasetine ilkleri getiren partiyiz, siyaset tarzımız farklı. Nasıl farklı? Çünkü kurulduğumuz günden başlayarak sürekli gelişim gösteren ve vatandaşla iç içe olma anlayışını üstüne sürekli koyarak geliştiren bir yapı halindeyiz." dedi.

Bursa'da partililerle bir araya gelen Aydın, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de gündemi belirleyen bir parti olduklarını söyledi.

Zamanlarının, saha organizasyonları ve vatandaşla iç içe geçtiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"İYİ Parti vatandaşın dertleri üzerinden siyaset üreten yeni bir anlayışa geçilmesini sağladı. Genel Başkanımız bu siyaseti uygulamaya başlayalı 1,5 sene oldu. Allah'a şükür şimdi arkamızdan gelen diğer partiler de var. Onlar da yavaş yavaş bu siyasete uymaya ve ona uygun adım atmaya başladılar. Bu da demokrasinin esas belirleyicisi olan oy veren vatandaşlarımızın dertlerinin, sıkıntılarının, isteklerinin gündeme gelmesi ve bu konuda iktidar üzerinde baskı uygulayan bir muhalefet yapısının da ortaya çıkmasını sağladı. Aslında biz İYİ Parti olarak Türk siyasetine ilkleri getiren partiyiz, siyaset tarzımız farklı. Nasıl farklı? Çünkü kurulduğumuz günden başlayarak sürekli gelişim gösteren ve vatandaşla iç içe olma anlayışını üstüne sürekli koyarak geliştiren bir yapı halindeyiz."

Hak arayan her gruba karşı TBMM'de alan açtıklarını dile getiren Aydın, her hafta bir grubun sıkıntılarını anlatmasına imkan tanıdıklarını ifade etti.

Toplantıda bir gazeteci, Aydın'a, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ile aynı ittifak içinde olup olmayacaklarını sordu.

Bu konuda diyalog halinde olduklarını bildiren Aydın, "Çünkü biz diyaloğu demokrasinin bir parçası olarak görüyoruz. Her parti aynı düşünmeyebilir ama Türkiye meseleleri konusunda ortaklaşa bir hareket zemini oluşturmak, aslında demokrasinin gereğidir. Bu bakımdan biz o diyalog kapısını bütün partilere karşı açık tutuyoruz. Şu ana kadar görüşmediğimiz tek parti HDP oldu, onu da hangi amaçla görüşmediğimizi açıkladık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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