İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Adana'da ziyaretlerde bulundu
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Adana'da ziyaretlerde bulundu

Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Politika
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Adana'da ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Adana'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Adana'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Aydın, Adana Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç ile bir süre görüştü. Aydın, burada sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya geldi.

Daha sonra Adana Büyükşehir Belediyesine geçen Aydın, Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydın, İYİ Parti heyetiyle birlikte Sümer Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret ederek sohbet etti.

Aydın'ın ziyaretlerine, İYİ Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu, ilçe başkanları ve partililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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