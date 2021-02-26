İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Niğde'de vatandaşlara seslendi Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Kardeşlik hukukunu, birlik hukukunu yeniden tesis edeceğiz" dedi.

Aydın, Niğde'de Yeşilgölcük beldesinde çiftçilerle buluşmasının ardından kent merkezinde Yeni Çarşı'da görüştüğü esnafla sohbet etti.

Partisinin il başkanlığı önünde vatandaşlara seslenen Aydın, Türkiye'de ekonomik bir sıkıntı olduğunu ve bunun büyüdüğünü savundu.

Aydın, Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu kabul etmeyen bir siyasal anlayışın oluştuğunu iddia ederek, şunları kaydetti:

"Merkez Bankamızın eksi bakiyeye düştüğü, ihtiyaç akçesine kadar Merkez Bankasındaki paraların kullanıldığı, tutulamayan döviz rakamları dolayısıyla Türkiye'nin dış borcunun TL cinsinden katlandığı, kısacası cumhuriyet tarihinin en ağır krizini yaşıyoruz şu an. Problem, ülkeyi yönetenler buna 'kriz' demiyor. Tam tersine aya uçak kaldırıyorlar. Vatandaşı ciddiye almıyorlar."

Kutuplaştırma ve ötekileştirme dilinin Türkiye'nin kardeşlik hukukuna büyük bir darbe vurduğunu öne süren Aydın, bu ülkede aslında hiç kimsenin birbiriyle bir probleminin olmadığını, durduk yere problem çıkaran bir anlayış olduğunu ileri sürdü.

Aydın, bu milletin gerçeklerle yüzleşeceğine dikkati çekerek, "Bu milletin bu kadar kandırıldığı, bu kadar ezildiği bir dönemde, zorbalık da sökmez. Zorbalık yaparak, tehdit ederek yol almak istiyorsanız, şimdi İYİ Parti var. Biz tehditleri yıka yıka geldik bugüne. Bugün Türkiye'nin en çok büyüyen partisiyiz. Allah nasip edecek İYİ Parti iktidar da olacak. Bunu hep birlikte yaşayacağız ve göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu ülkeye hizmeti geçen herkesi takdir ettiklerini ama bu milletin avukatlığını yapmak zorunda olduklarını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Çünkü bu toplum eziliyor. Bu milletin üstüne basılmış. Bu nereye kadar sürecek. Yorulduysan yorulduğunu bilelim, al seçimi erkene seni istirahat ettirelim, dinlen. Bu millet kendini ayağa kaldıracak o gücü o kuvveti bulacaktır. Bunu yapılacak ilk seçimde göreceğiz. Ben her yerde söylüyorum AK Parti dönemi aslında kapandı, yeni bir dönem başladı. Soruyorlar ne zaman olur, seçim ne gün yapılacaksa o gün olacak. Bu millet ferasetini kullanacak ayağa kalkacak, ülkenin bu kötü gidişine el koyacak ve gerekeni yapacaktır. Adresi gösteriyoruz, biz İYİ Partililer buna hazırız. Milletimizin kardeşliği, birliği, bütünlüğü için herkesin risk alması gereken bir dönemde ayrışamayız. Yukarıda siyasiler o dili kullanıyor diye biz partilere oy veren insanlar olarak bölünemeyiz. Bir aile olduğumuzu bir kardeş olduğumuzu bu ülkede yaşayan 83 milyon insanın birbirinden farkı olmadığını bütün Türkiye'ye İYİ Parti olarak göstereceğiz. Kardeşlik hukukunu, birlik hukukunu yeniden tesis edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul