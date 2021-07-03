İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Demirer, Yozgat'ta muhtarlarla buluştu
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Demirer, Yozgat'ta muhtarlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Demirer, Yozgat'ta muhtarlarla buluştu
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Demirer, iktidar olduklarında hukuk ve adaletin sağlanacağı bir sistemi hayata geçireceklerini söyledi.

İktidarda bulunan Cumhur İttifakı'nın politikalarının iflas ettiğini, bunu ittifak ortağı iki partinin de kabul etmeye başladığını öne süren Demirer, "İYİ Parti, Türkiye genelinde giderek yükselen bir konumda bulunuyor. Şuna bütün kalbimizle inanıyoruz ki, önümüzdeki ilk seçimlerde Millet İttifakı iktidara gelecek ve bu haksızlıklara, adaletsizliklere son verecek." dedi.

Programa, İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Sorgun İlçe Başkanı Fatih Sungur, muhtarlar ve partililer katıldı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Demirer, Yozgat'ta muhtarlarla buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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