İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Akalın, Muğla İl Teşkilatını ziyaret etti

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, yönetimin istifa etmesiyle boşalan partisinin Muğla İl Başkanlığına atama yapılıp yapılmayacağı sorusuna, "İl Başkanı konusunda istişareler devam ediyor." dedi.

Akalın, partisinin Muğla teşkilatını ziyaret ederek, ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Akalın, Türkiye'de erken genel seçim olacağı ihtimaline karşı, parti olarak teşkilatlara yönelik bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'deki gezici ve cezaevi sandıkları dahil olmak üzere 195 bin 784 sandığın tamamında temsilci bulundurma gayretiyle çalıştıklarını anlatan Akalın, bu kapsamda teşkilatlarla toplantı yaptıklarını belirtti.

Gazetecilerin İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'a destek verdiği gerekçesiyle yönetimin istifasıyla Muğla İl Başkanlığı düşen İncilay Gezgin Şekerdağ'dan boşalan koltuğa atama yapılıp yapılmayacağı sorusuna Akalın, "İl Başkanı konusunda istişareler devam ediyor. Benim bilgim onun ötesinde değil." dedi.

Kendisinin de Ümit Özdağ'ı desteklemiş ve görevden alınmış eski MHP İl Başkanı olduğunu dile getiren Akalın, "81 il başkanı arasında Ümit hocayı destekleyen tek İl başkanıydım. Bu sebeple görevden alınmıştım. 14 yıl sonra İncilay hanım aynı şeyi yaptı. Demek ki bu hoca bir arpa boyu yol katedememiş." diye konuştu.

"Fethiye eski Belediye Başkanı Saatcı, İYİ Parti'ye yakın"

Fethiye eski belediye başkanı Behçet Saatcı ile de görüşme gerçekleştiren Akalın, gazetecilerin "Saatcı İYİ Parti'ye tekrar dönecek mi?" sorusuna "Behçet Saatcı'ya bir dost ziyareti yaptım. Siyaset de konuştuk. Behçet abi sıcak. İYİ Parti'ye de yakın. Olumlu bir görüşme oldu." ifadesini kullandı.

Ziyarete, Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça