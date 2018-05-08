İyi Parti'den FETÖ Gözaltısı ile ilgili Açıklama: Çoraklık, Bizde Görev Yapmıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çoraklık'ın"Twitter'da FETÖ propagandası mahiyetinde paylaşımlar yaptığının tespit edildiği" vurgulandı.

İYİ PARTİ İDDİAYI YALANLANDI

Bazı basın kuruluşlarında Çoraklık ile ilgili yapılan haberlerde, "İYİ Parti'nin sosyal medya danışmanı olduğu iddiası" yer aldı. Ancak Sözcü'ye konuşan İYİ Partili üst düzey yetkililer ise bu iddiayı yalanladılar.

Yapılan açıklamada; Çoraklık'ın İYİ Parti teşkilatlarında profesyonel olarak görev almadığı belirtildi.

SABAH SAATLERİNDE GÖZALTINA ALINDI

İyi Parti'nin iletişim ekibinin başında FETÖ ile irtibatı nedeniyle tutuklanıp daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kerim Çoraklık, sabah saatlerinde FETÖ'den gözaltına alındı.

EVİNDEN ALINDI

İyi Partili Kerim Çoraklık'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevliler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2018/80060 sayılı soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İyi Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık FETÖ propagandası suçunu işlediği gerekçesiyle sabah saatlerinde ikametinde gözaltına alındı.

KERİM ÇORAKLIK KİMDİR?

1983 Almanya Ansberg doğumludur. Aslen Karaçay Malkar Türk'üdür.

İlk öğretim ve ortaöğretim hayatını Tokat/Turhal'da tamamlamıştır. Daha sonra Trabzon Kanuni Anadolu Lisesi'nden mezun olmuş ve Dumlupınar Üniversitesinde Kimya okumuştur.