İYİ Parti binasındaki Atatürk posterinin tahrip edilmesine tepki
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İYİ Parti binasındaki Atatürk posterinin tahrip edilmesine tepki

04.10.2020 16:46 | Son Güncelleme: 04.10.2020 16:49
İYİ Parti binasındaki Atatürk posterinin tahrip edilmesine tepki

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kadriye Ünler, beraberindeki partililer ile birlikte Çankırı'nın Orta ilçesine gelerek, parti binasının penceresinde bulunan Atatürk posteri boyanarak tahrip edilmesine tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kadriye Ünler, beraberindeki partililer ile birlikte Çankırı'nın Orta ilçesine gelerek, parti binasının penceresinde bulunan Atatürk posteri boyanarak tahrip edilmesine tepki gösterdi.

Orta ilçe merkezinde bulunan İYİ Parti İlçe Başkanlığı'nın penceresine yapıştırılan Atatürk posterinin yüz kısmı, önceki gece kimliği belirsiz kişilerce boyanarak tahrip edildi. Bunun üzerine, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kadriye Ünler, İYİ Parti Yurt Dışı Yapılanma ve Lobi'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karamemiş, İl Başkanı Aydın Akbaş ile birlikte ilçeye gelerek, partilerini ziyaret etti. Burada konuşan Ünler, "Umarız bu bir münferit saldırıdır. Altında başka iradeler olmadığını ümit ediyoruz. Bu anlamda hem emniyetimize hem adli makamlara hem de valimize teşekkür ediyoruz. Olayın hassasiyetle takip edildiğini biliyoruz. Olayın takipçisi olacağım" dedi.İYİ Partili Karamemiş ise, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türkiye'nin lideri değil, tüm mazlum hakların ve dünyadaki var olmak isteyen bütün hakların lideridir. Kendi memleketimizde olan bu saldırılar yabancı ülkelerde, başka yerlerde yapılmamaktadır. Bunu anlamak çok zor. Derinden üzüldük. Bu saldırıyı nefretle şiddetle kınıyoruz. Bir daha olmamasını diliyoruz" diye konuştu.


İYİ Parti binasındaki Atatürk posterinin tahrip edilmesine tepki
İYİ Parti binasındaki Atatürk posterinin tahrip edilmesine tepki
İYİ Parti binasındaki Atatürk posterinin tahrip edilmesine tepki
İYİ Parti binasındaki Atatürk posterinin tahrip edilmesine tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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