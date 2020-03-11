İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti
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İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti

Şubat ayının ortasında İYİ Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, TBMM'de bugün AK Parti grup toplantısına katıldı. Çokal'a toplantının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti rozeti taktı.

11.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:07
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti

İYİ Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine AK Parti rozetini takdim etmesiyle AK Parti'ye geçiş yaptı.

Geçtiğimiz ay İYİ Parti'den istifa eden isimlerden olan Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, bugün TBMM'de AK Parti grup toplantısındaydı.

ÇAVUŞOĞLU'YLA SOHBET ETTİ

Tuba Vural Çokal, grup toplantısının başında Antalyalı olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir süre sohbet etti. Çokal, ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinledi.

TOPLANTI SONUNDA ROZETİ TAKTI

Antalya Milletvekili Çokal, grup toplantısının sonunda kürsüye çıktı. Eski İYİ Partili vekil Erdoğan'ın AK Parti rozeti takdim etmesinin ardından objektiflere poz verdi.

TUBA VURAL ÇOKAL KİMDİR?

İlk ve ortaokulu Çağlayan İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimimi İstanbul Özel Ata kolejinde tamamladı. 1996 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Göz Hastalıkları Uzmanlığı İhtisasını 2003 yılında, Fizyoloji doktorasını 2004 yılında tamamladı.

2003 yılında Amerika Baylor (Methodist) University'de glokom üzerine gözlemci olarak görev aldı. 2010-2011 yılları arasında Hindistan'da Chennai'de Agarval Hastanesinde Katarakt Cerrahisi üzerine eğitim aldı.

Sırasıyla İstanbul'da Alman Hastanesinde göz hastalıkları uzmanı, Şişli Göznurunu Koruma Vakfı Göz Hastanesinde Başhekim olarak çalıştım.

Daha sonra Antalya'ya dönerek Özel Side Anadolu Hastanesinde göz hastalıkları uzmanı olarak çalışmaya başladı. Bir süre sonra da Side'de kendi kliniğini açtı. Emekli Noter Altunay ve emekli Hazine Avukatı Günay Vural'ın kızı olan Tuba Vural Çokal, meslektaşı olan bir hekimle evli ve iki erkek çocuk annesi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti

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Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti

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