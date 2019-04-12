İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'tan Ortalığı Karıştıracak Yeniden Seçim İddiası

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, seçimin yenilenmesinin tartışıldığı bu günlerde Çatalca Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 11 Nisan tarihli ve 'Acele' koduyla öğretmenlere gönderdiği talimatta seçimde görev almak isteyip istemediklerinin sorulduğu iddia edildi.

İYİ Parti'li Koncuk paylaştığı talimatta şöyle deniyor:

"DAĞITIM YERLERİNE

Ekli listede bulunan seçim görevlileri listesine boş bulunan yerlerin excelin formatı bozulmadan doldurularak mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa Erşahin

İlçe Milli Eğitim Müdürü"

Koncuk talimatla ilgili sosyal medyada şöyle yazdı:

"Hayırdır? Seçim mi var? Çatalca İlçe MEM, seçimde, görev almak isteyip, istemediğini öğretmenlere sormuş. Bu talimatı, Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne kim verdi? 4,5 yıl sonra yapılacak seçime mi hazırlık yapılıyor?!"

İSMAİL KONCUK KİMDİR?

İsmail Koncuk, 24 Mayıs 1959 Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğmuştur."Türk Eğitim-Sen" ve "Türkiye Kamu Sen" Genel Başkanı.

İlk-orta ve lise tahsilini Ceyhan da tamamladıktan sonra, 1980 yılında, Eskişehir Eğitim Enstitüsü İngilizce bölümünden mezun oldu. Bu arada Atatürk Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda da okudu.

Öğretmenliğe 1981 yılında Konya'nın Beyşehir İlçesi Doğanbey Beldesinde başladı. 1985 yılında Adana'ya atandı. 1992 'den 1996 yılına kadar Türk Eğitim-Sen Adana Kurucular Kurulu üyesi ve yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. 1996 yılından 2005 yılına kadar Türk Eğitim-Sen Adana 1 Nolu Şube Başkanlığı ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği yaptı.Merkez genel kurulunun 2002 yılındaki 1. Olağan Kongresinde Merkez Denetleme Kurulu üyeliğine, 2005 yılında 2. Olağan Genel Kurulunda Genel Sekreterliğe, Şubat 2008'de yapılan 3. Olağan Genel Kurulda ise Genel Başkanlığa seçilmiştir. 24-25 Ekim 2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Merkez Genel Kurulunda da güven tazelemiştir.

2011 yılı Nisan ayında yapılan Genel kurulda ise Türkiye Kamu Sen konfederasyonu Genel başkanlığına seçilmiştir. Şuan hem Türkiye Kamu Sen hem de Türk Eğitim Sen Genel Başkanlığını yürütmektedir.İngilizce bilmektedir.

27. dönem İYİ Parti Adana milletvekili adayı olan İsmail Koncuk, 2019 yılında gerçekleşmesi planlanan yerel seçimlerde İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.