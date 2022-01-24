'İyi ki varsın Eren' filmine Eskişehir galası

ESKİŞEHİR (DHA) - ŞEHİT Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in anısına çekilen 'Kesişme: İyi Ki Varsın Eren' filminin Eskişehir galası Anadolu Üniversitesi Sinema Anadolu Salonu'nda yapıldı. Eren Bülbül'ü canlandırmak için 5 bin kişi arasından seçilen lise öğrencisi Rahman Beşel, sinema sektörünü çok sevdiğini ve bu yolda ilerlemek istediğini söyledi.

Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi özel bir gösterimle Eskişehir'de gala yaptı. Anadolu Üniversitesi, Sinema Anadolu salonundaki özel gösterime CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, Eskişehir Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile çok sayıda davetli izledi. Gösterime ayrıca, 'Kesişme, İyi ki Varsın Eren' filminde Eren Bülbül'ü canlandıran Rahman Beşel, Eren'in annesi Ayşe Bülbül'ü canlandıran oyuncu Mutlunur Lafçı, şehit trafik polisi Fethi Sekin'i canlandıran oyuncu Kemal Balıbaş ve filmin dijital sanatlar genel koordinatörü Çağlar Ercan katıldı.

Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu üstleniyor. Senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı, müziklerini Fahir Atakoğlu'nun yaptığı filmde başrolleri, İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek paylaşıyor.