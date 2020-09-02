İyi Günde Kötü Günde ne zaman başlıyor? İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimler? İyi Günde Kötü Günde fragmanı izle!
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İyi Günde Kötü Günde ne zaman başlıyor? İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimler? İyi Günde Kötü Günde fragmanı izle!

Star Tv ekranlarında başlayacak olan ve fragmanı yayınlanan dzz merak konusu oldu. İyi Günde Kötü Günde ne zaman başlayacak İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimler?

02.09.2020 08:28 | Son Güncelleme: 02.09.2020 08:37

Elçin Sangu, Yasemin Allen ve Ozan Dolunay gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi 3. fragmanı ile seyircisini meraklandırmaya devam ediyor. İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları kimler?

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE NE ZAMANBAŞLAYACAK?

3. fragmanı yayınlanan dizinin Eylül ayında Star Tv ekranlarında izleyici ile buluşması bekleniyor. Yapımına O3 Medya'nın imza attığı Star Tv'nin yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde dizisi sosyal medyada paylaşımları ile çekimlerin devam ettiğini duyurdu.

İyi Günde Kötü Günde ne zaman başlıyor? İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimler? İyi Günde Kötü Günde fragmanı izle!

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE OYUNCULARI KİMLER?

Elçin Sangu,

Ozan Dolunay

Yasemin Allen,

Şenay Gürler,

İyi Günde Kötü Günde ne zaman başlıyor? İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimler? İyi Günde Kötü Günde fragmanı izle!

Derya Alabora,

Nergis Kumbasar,

Hakan Salınmış,

Sinan Albayrak

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE FRAGMANINI İZLE

İyi Günde Kötü Günde ne zaman başlıyor? İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimler? İyi Günde Kötü Günde fragmanı izle!

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