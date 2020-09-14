İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyi Günde Kötü Günde konusu nedir? İyi Günde Kötü Günde ilk bölümünde neler oldu?
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İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyi Günde Kötü Günde konusu nedir? İyi Günde Kötü Günde ilk bölümünde neler oldu?

Star Tv ekranlarında yayınlanan dizi İyi Günde Kötü Günde, ,lk bölümü ile seyirci tarafından sevildi. İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyi Günde Kötü Günde konusu nedir?

İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyi Günde Kötü Günde konusu nedir? İyi Günde Kötü Günde ilk bölümünde neler oldu?
14.09.2020 14:18 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:21

Elçin Sangu, Yasemin Allen ve Ozan Dolunay'ın başrollerini paylaştığı dizi İyi Günde Kötü Günde Cumartesi akşamı izleyicisi ile buluşuyor. İyi Günde Kötü Günde konusu nedir? İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU NEDİR?

Evlenmek üzere olduğu adam tarafından yarı yolda bırakılan kadının hikayesini konu alıyor. Kadın düğün organizasyonu ile ilgileniyor. Kendisine bu işi öğreten kadının kızının düğününü organize edecektir. Damat ise eski sevgilisi çıkmıştır.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DİZİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyi Günde Kötü Günde konusu nedir? İyi Günde Kötü Günde ilk bölümünde neler oldu?

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla (Elçin Sangu) diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp (Ozan Dolunay) ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa (Yasemin Allen)... Kaderin cilvesi ile birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözmeye çalıştıkça işin içinden çıkmak imkansız hale gelir... İyi Günde Kötü Günde dizisi, Leyla, Sarp ve Melisa'nın birbirine düğümlenen ilişkilerini eğlenceli bir üslupla ekrana getirecek.

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