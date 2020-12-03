İyi Aile Babası oyuncuları, konusu nedir? İyi Aile Babası ne zaman başlayacak, hangi kanalda?
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İyi Aile Babası oyuncuları, konusu nedir? İyi Aile Babası ne zaman başlayacak, hangi kanalda?

03.12.2020 17:04 | Son Güncelleme: 03.12.2020 17:08
İyi Aile Babası oyuncuları, konusu nedir? İyi Aile Babası ne zaman başlayacak, hangi kanalda?

Süreç Film imzalı, yönetmeliğini Hakan Algül'ün yaptığı, Tayfun Güneyer tarafından kaleme alınan komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi İyi Aile Babası oyuncuları, konusu nedir? İyi Aile Babası ne zaman başlayacak, hangi kanalda?

Oyuncu kadrosu ve hikayesi ile merakla beklenen dizi İyi Aile Babası oyuncuları, konusu nedir? İyi Aile Babası ne zaman başlayacak, hangi kanalda?

İYİ AİLE BABASI OYUNCULARI, KONUSU

Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu) İstanbul'da kliniği olan evli bir aile hekimdir. Eşine çocuklarına ve annesine olan bağlılığı nedeniyle sürekli eşi ve annesinin arasında kalır. Üstelik annesiyle aynı apartmanda yaşamaktadır.

Oyuncular;

Mehmet Ali Pamuk (Çağlar Çorumlu)

Aslı Pamuk (Şebnem Bozoklu)

Arife Pamuk (Melek Baykal)

Kerami Pamuk (Salih Kalyon)

Rıfkı Pamuk (Timur Acar)

İYİ AİLE BABASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ KANALDA?

İyi Aile Babası ilk tanıtım ekrana geldi! Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer'in yazdığı Kanal D'nin yeni aile komedisi İyi Aile Babası ilk bölüm tarihi 3 Aralık Perşembe olarak açıklandı.

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