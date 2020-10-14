İvriz Barajı'nda konaklayan pelikan sürüsü güzel görüntü oluşturdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İvriz Barajı'nda konaklayan pelikan sürüsü güzel görüntü oluşturdu

14.10.2020 20:59 | Son Güncelleme: 14.10.2020 21:02
İvriz Barajı'nda konaklayan pelikan sürüsü güzel görüntü oluşturdu

Konya'nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Sulama Barajı'nda bir gece konaklamak için gelen yaklaşık 300 ak pelikan cinsi kuş, gün batımıyla güzel görüntüler oluşturdu.

Konya'nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Sulama Barajı'nda bir gece konaklamak için gelen yaklaşık 300 ak pelikan cinsi kuş, gün batımıyla güzel görüntüler oluşturdu.

İç Anadolu Bölgesinde kuş göç yolu üzerinde bulunan Halkapınar İvriz Barajı, bölge için olduğu kadar yaban hayat için de önemli bir yere sahip bulunuyor.

Yıl boyunca angut ördeği, boz ördek, yeşilbaşlı ördek, flamingo, sakar meke, balıkçıl ve çamurcul gibi çok sayıda kuş türüne yaşam alanı ve göç güzergahı olan İvriz Barajı, sayıları 300'ü bulan ak pelikan sürüsüne de ev sahipliği yaptı.

Akşam üzeri İvriz Barajı'na inen pelikan sürüsü, gün batımıyla güzel görüntüler oluştururken, bölgedeki amatör balıkçılar da anın tadını çıkardı.

Amatör olta balıkçısı Ramazan Aktaş, baraja zaman zaman arkadaşlarıyla vakit geçirmek ve balık tutmak için geldiklerini belirterek, "Önce leylek sandım ama pelikanmış. Baraj üstünde 3-4 tur attıktan sonra göle büyük bir gürültüyle indiler. İniş anları çok güzeldi. İlk defa bu kadar çok kuş sürüsünü bir arada gördüm. Gün batımı ile gördüğüm manzara karşısında adeta büyülendim." dedi.

Cihan Onat da akşam saatlerinde gelen pelikanların, Aydos Dağı'na doğru göç yollarına devam ettiklerini kaydetti. Onat, doğanın ve canlıların korunmasının önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Görür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Sezen Aksu Seda Sayan Yasemin Özilhan Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Mbaye Diagne Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ekim Milli Kadir Şeker Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İvriz Barajı'nda konaklayan pelikan sürüsü güzel görüntü oluşturdu - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 21:03:51. #1.15#
title