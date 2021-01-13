İvriz Baraj Gölü'nde doluluk oranı, yüzde 20 azaldı
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İvriz Baraj Gölü'nde doluluk oranı, yüzde 20 azaldı

13.01.2021 14:02 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:12
İvriz Baraj Gölü'nde doluluk oranı, yüzde 20 azaldı

KONYA'nın Halkapınar ilçesinde bulunan, yaz aylarında flamingoların geldiği İvriz Baraj Gölü'nde doluluk oranı, geçen yıla oranla yüzde 20 azaldı.

KONYA'nın Halkapınar ilçesinde bulunan, yaz aylarında flamingoların geldiği İvriz Baraj Gölü'nde doluluk oranı, geçen yıla oranla yüzde 20 azaldı. Baraj gölünün su seviyesinin, ilkbahar ve yaz aylarında yüzde 70- 80'e ulaştığını hatırlatan Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, "Geçen yıl ocak ayında yüzde 50 doluluk oranına sahipken, bu yıl yağışların yetersiz olması nedeniyle yüzde 30'lara kadar düştü" dedi. 

İvriz Baraj Gölü, İvriz Çayı üzerinde sulama ve taşkın kontrolü amacıyla 1981- 1984 yıllarında yapıldı. Konya genelindeki diğer göl ve barajlarda olduğu gibi İvriz Baraj Gölü'nde de kuraklık başladı. Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, baraj gölünün 83 milyon metreküp kapasitesinin olduğunu; ancak mevsimine göre en fazla 73 milyon metreküp su tutabildiğini belirtti. Bu yıl doluluk oranının yüzde 30 civarında olduğuna dikkat çeken Başkan Bakkal, geçen sene su seviyesinin, ilkbahar ve yaz aylarında yüzde 70- 80'e ulaştığını hatırlattı. Bakkal, "Barajımızdaki su, genellikle bu dönemlerde azalıyor. Geçen yıl ocak ayında yüzde 50 doluluk oranına sahipken bu yıl yağışların yetersiz olması nedeniyle yüzde 30'lara kadar düştü. İnşallah Cenab-ı Allah yağış verirse önceki yıllardaki yağışları yakalarız, diye düşünüyoruz" dedi.

Bölge halkını su tasarrufu konusunda da uyaran Başkan Bakkal, "Tasarruf yapmamız lazım. Bu şekilde devam ederse büyük risk var" diye konuştu.  

  


İvriz Baraj Gölü'nde doluluk oranı, yüzde 20 azaldı
İvriz Baraj Gölü'nde doluluk oranı, yüzde 20 azaldı
İvriz Baraj Gölü'nde doluluk oranı, yüzde 20 azaldı
İvriz Baraj Gölü'nde doluluk oranı, yüzde 20 azaldı
İvriz Baraj Gölü'nde doluluk oranı, yüzde 20 azaldı
İvriz Baraj Gölü'nde doluluk oranı, yüzde 20 azaldı
İvriz Baraj Gölü'nde doluluk oranı, yüzde 20 azaldı
İvriz Baraj Gölü'nde doluluk oranı, yüzde 20 azaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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