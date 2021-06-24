İvrindi'de altyapı ve kanalizasyon yenileme çalışmasına başlandı
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İvrindi'de altyapı ve kanalizasyon yenileme çalışmasına başlandı

İvrindi'de altyapı ve kanalizasyon yenileme çalışmasına başlandı
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde altyapı, kanalizasyon ve içme suyu projesinin ilk etabı ilçenin ana giriş kavşağından başladı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde altyapı, kanalizasyon ve içme suyu projesinin ilk etabı ilçenin ana giriş kavşağından başladı.

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, yaptığı açıklamada, seçim vaatlerinin ilk sırasında yer altı şebeke hattının değiştirilmesinin yer aldığını hatırlatarak, bu sözü yerine getirdiklerini duyurdu.

6 milyon liraya yakın bir yatırım yapılarak ilk etapta Güngörmez mevkisinden kaynak oluşturulup merkezdeki su sıkıntısının giderileceğini belirten Cengiz, şunları kaydetti:

"İçme suyu ve kanalizasyon için toplamda 26 milyon lira artı KDV gibi İvrindi için çok önemli bir yatırım ilçemize hayat verecek İvrindi merkezi 43 kilometre içme suyu projesi, 48,6 kilometre kanalizasyon hattı ve parsel bağlantı imalatı, 1760 metre yağmur suyu hattı için çalışmalar başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde İvrindi'miz altyapı sorununu hallettikten sonra ciddi bir ivme kazanacak. Şu an diğer ilçelere nazaran inşaat hareketliliğinin fazla yaşandığı ilçelerin başındayız. Bundan sonra İvrindi ilçe merkezimiz başta olmak üzere daha da gelişecek ve sınırları genişleyecek."

Çalışmaların yürütüleceği bölgenin araç trafiği bakımından hareketli olduğunu anımsatarak sürücülerin dikkatli olmasını isteyen Cengiz, projenin hayata geçmesinde büyük emekleri bulunan Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Pakize Mutlu Aydemir, Belgin Uygur ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür etti.

İvrindi'de altyapı ve kanalizasyon yenileme çalışmasına başlandı
İvrindi'de altyapı ve kanalizasyon yenileme çalışmasına başlandı
İvrindi'de altyapı ve kanalizasyon yenileme çalışmasına başlandı
İvrindi'de altyapı ve kanalizasyon yenileme çalışmasına başlandı
İvrindi'de altyapı ve kanalizasyon yenileme çalışmasına başlandı
İvrindi'de altyapı ve kanalizasyon yenileme çalışmasına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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