Ivanka Trump'tan 'gaf': Boris Johnson'ın başbakanlığını kutladı, fakat Birleşik Krallık yazamadı
ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, İngiltere Başbakanı seçilen Boris Johnson'a Twitter üzerinden yazdığı tebrik mesajında yaptığı gafla sosyal medyada alay konusu oldu. Trump mesajında 'Birleşik Krallık' anlamına gelen 'United Kingdom' yerine 'Kingston' yazınca bir anda gündeme düştü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, İngiltere Başbakanı seçilen Boris Johnson'a Twitter üzerinden yazdığı tebrik mesajında yaptığı hatayla sosyal medyada alay konusu oldu.
Ivanka Trump mesajında 'Birleşik Krallık' anlamına gelen 'United Kingdom' yerine 'United Kingston' yazınca bir anda gündeme düştü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Gölde cinsel ilişkiye giren çifti polis zorla sudan çıkardı! Olay cep telefonu kamerasına kaydedildi
Son Dakika Haberleri
13:07 Erdoğan: Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecek