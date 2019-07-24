Ivanka Trump'tan 'gaf': Boris Johnson'ın başbakanlığını kutladı, fakat Birleşik Krallık yazamadı

Ivanka Trump'tan 'gaf': Boris Johnson'ın başbakanlığını kutladı, fakat Birleşik Krallık yazamadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, İngiltere Başbakanı seçilen Boris Johnson'a Twitter üzerinden yazdığı tebrik mesajında yaptığı gafla sosyal medyada alay konusu oldu. Trump mesajında 'Birleşik Krallık' anlamına gelen 'United Kingdom' yerine 'Kingston' yazınca bir anda gündeme düştü.

Ivanka Trump'tan 'gaf': Boris Johnson'ın başbakanlığını kutladı, fakat Birleşik Krallık yazamadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, İngiltere Başbakanı seçilen Boris Johnson'a Twitter üzerinden yazdığı tebrik mesajında yaptığı hatayla sosyal medyada alay konusu oldu.

Ivanka Trump mesajında 'Birleşik Krallık' anlamına gelen 'United Kingdom' yerine 'United Kingston' yazınca bir anda gündeme düştü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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