Ivana Sert sevgilisine oda tuttu
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Ivana Sert sevgilisine oda tuttu

12.01.2021 09:49 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:53
Ivana Sert sevgilisine oda tuttu

Sevgilisinin de kendisi gibi tarih sevgisi olduğunu söyleyen Sert, o yüzden tarihi bir yapıda kalmayı tercih ettiklerini belirtti.

Sevgilisinin de kendisi gibi tarih sevgisi olduğunu söyleyen Sert, o yüzden tarihi bir yapıda kalmayı tercih ettiklerini belirtti. İlişkisiyle ilgili model "Çok şükür birbirimizi bulduk, mutluyuz" dedi.

Hatice, İvana Sert'i eleştirdi: Ticaret evliliği yapıp sonra haraca bağlıyorsun

Şarkıcı Hatice, oğlu Ateş'in 5 bin lira olan nafakasını 15 bin liraya çıkarmak için eski eşine dava açan Ivana Sert'e tepki gösterdi: "Ticaret evliliği yapıp erkeği haraca bağlamak oluyor bu, başka bir şey değil. Nafaka alamayacağını düşündüğün adamdan çocuk yapmasaydın!"

İvana Sert, geçtiğimiz günlerde velayeti kendisinde olan oğlu Ateş'e verdiği nafakayı artırması için eski eşi Yurdal Sert'e dava açtı. Sert, "Eski eşimin maddi durumu Türkiye şartlarının çok üstünde olmasına rağmen, çocuğa ödediği nafaka yetersizdir" diyerek oğlunun 5 bin lira olan nafakasının 15 bin liraya çıkarılmasını istedi.

Şarkıcı Hatice ise sosyal medya hesabında Sert'i şu sözlerle eleştirdi: "Bu, ticaret evliliği yapıp, sonra haraca bağlamak, başka bir şey değil. Nafaka alamayacağını düşündüğün adama çocuk yapmayacaksın o zaman."

Kaynak: Hürriyet

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