İvana Sert Kimdir?

İvana Sert, adını "İşte Benim Stilim" programında yaptığı jüri üyeliği ile duyurmuştur. Program sırasında sıkça kullandığı "bizimle değilsin" söylemi ile de tanınan İvana Sert sempatikliği ile dikkat çekiyor. Program izleyicileri İvana Sert'in hayatı hakkında araştırmalar yapıyor. İvana Sert'in hayatı, kariyeri hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. İşte İvana Sert ile ilgili bilinenler!

İvana Sert, adını "İşte Benim Stilim" programında yaptığı jüri üyeliği ile duyurmuştur.Program sırasında sıkça kullandığı "bizimle değilsin" söylemi ile de tanınan İvana Sert sempatikliği ile dikkat çekiyor. Program izleyicileri İvana Sert'in hayatı hakkında araştırmalar yapıyor. İvana Sert'in hayatı, kariyeri hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. İşte İvana Sert ile ilgili bilinenler!

İVANA SERT KİMDİR?

İvana Sert25 Ekim 1979'da doğmuştur. Sırp olan İvana Sert'in asıl adı Ivana Smiljkovic'tir. Özellikle Türkiye'de tanınan Sırp-Türk televizyon kişiliği, sunucu, stilist, moda tasarımcısı, Miss Belgrade tescilli manken, iş kadını, girişimci, nadiren oyuncu ve yazardır. Kendisiyle aynı adı taşıyan Ivana Sert® markasının kurucusu ve baş tasarımcısı olan Sert, Show TV'nin Bugün Ne Giysem? adlı programında 2010 yılından beri jüri üyesi olarak yer almasıyla yaygın olarak tanınmaktadır. 17 Eylül 2013 tarihinde eşi Yurdal Sert'ten karşılıklı açılan boşanma davasıyla ayrılmıştır.

Ivana Sert, modellik kariyeri öncesi on altı yaşına değin piyano ve bale okumuştur. Uzun yıllar yaşadığı Belgrad'ta düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olarak Miss Belgrade unvanını alan Sert, 1990'lı yıllarda Miss Yugoslavia ve Miss Globe International gibi yarışmalara katılmıştır. 2002 yılında Türkiye'ye yerleşerek, İstanbul'da tanıştığı ve merhum iş adamı Mehmet Sert'in oğlu olan Sert Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yurdal Sert ile 2004 yılında Çubuklu, Beykoz'da evlenmiştir. Bu evliliğin ardından Türkiye sosyetesinin tanınmış çiftleri arasına katılan Ivana ve Yurdal Sert'in 31 Ekim 2006 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde dünyaya gelen Kayon Ateş adında bir oğulları vardır. Kendisinin moda anlayışına ithafen medya tarafından verilen İkoncan lakabı ile adını yıllarca çeşitli şekillerde duyuran Ivana Sert, Sırpça, İngilizce ve Türkçe bilmektedir.

Kendisi, 2011 yılında Yok Böyle Dans adlı yarışmaya katılmıştır ve geçirdiği bir sağlık problemi nedeniyle, doktor tavsiyesi üzerine, yarışmadan on ikinci haftada çekilmiştir.

2012 yılında Ivana Sert, Kanal D'de yayınlanan Yalan Dünya dizisinin otuz dördüncü bölümünde konuk oyuncu olarak yer almış ve kendisini canlandırmıştır. Show TV'nin En Büyük Show adlı programının sunuculuğunu da üstlenen Sert'in ilk kitabı "Bizimlesin" yine 2012 yılında piyasaya çıkmıştır. Çeşitli fotoğraflarla zenginleştirilmiş bu kitap, moda ve güzellik üzerine tüyolar verme amacı gütmektedir. Ivana 2014 yılının Eylül ayında başlayan ve önceden Bu Tarz Benim ismiyle yayınlanan, daha sonradan ismi İşte Benim Stilim olarak değiştirilen programda jüri üyeliği yapmaktadır.

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