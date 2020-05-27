İvana Sert, Emre Kara'ya Konuştu: "Hiçbir Moda Programı Bensiz Olmadı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İvana Sert, Emre Kara'ya Konuştu: "Hiçbir Moda Programı Bensiz Olmadı"

Karantina günlerinde Instagram canlı yayınlarında ünlü ve fenomen isimleri ağırlamaya devam eden gazeteci yazar Emre Kara'nın canlı yayın konuğu İvana Sert oldu.

İvana Sert, Emre Kara'ya Konuştu:
27.05.2020 10:53 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:57

Türkiye'ye aşık olduğunu söyleyen İvana Sert samimi açıklamalarda bulundu.

Emre Kara'nın instagram canlı yayınlarını https://instagram.com/emrekara_e adresinden izleyebilirsiniz.

Annem babam Sırp ama ben Türk'üm. Bu ülkeye aşığım. Oğlum Ateş Türk vatandaşı. Türk milletinin beni etkileyen 3 özelliği; dobra, samimi ve gerçek olması.

Bazen dalga geçenler oluyor ama Türkçe'mi çok sevenler var. Yeni Türkçe gibi. Burada doğup büyümediğim için aksan hep olacak. Tülüm, stiletto, şoktadayım, bizimlesin gibi kelimeler patladı.

Rihanna'nın tarzını sevmiyorum. Çok abartılı geliyor. Beyonce'ye bayılıyorum; her şeyiyle sahneyi dolduran bir varlık. Ajda Pekkan'ın her şeyine bayılıyorum. Bir kadının tarz olması yetmez, klas da olmalı! Giyinmek bir yere kadar, taşımak çok önemli. Bu senenin moda renkleri neon renkler.

Şarkı söylemeye tesadüf başladım. Bana şarkı geldi, çok beğendim ve yaptım. Konservatuar okuduğum ve piyano çaldığım için müzikle uzak değilim. Müzik benim canım. Bir şarkı daha hazırlıyoruz. Sözlerini Şehrazat yazdı. Virüs salgını bitmezse klibini evde çekeceğim.

İvana Sert "şarkı söylemesin" diyenleri çok dinlemiyorum. Banane yani, istemeyen dinlemesin. Her mesleğin ilk adımı çok zor ama sonra size bambaşka kapılar açabiliyor. Ben Türkiye'ye geldiğimde jüri koltuğuna oturduğumda bu Türkçe'yle nasıl moda konuşabilir diyorlardı. Sonra ne oldu? Hiçbir moda programı bensiz olmadı.

Hiçbir şeyi eleştirmek istemiyorum. Herkes çok emek verip işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Kendim için de yakında güzel bir televizyon projesi var.

Emre Kara Kimdir?

Emre Kara 11 Haziran 1991 - Ordu doğumlu. Gazeteci, mühendis ve fotoğrafçı.

Kadir Has Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği ve Berlin HTW Uluslararası İşletme eğitimlerini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Mühendis olarak kurumsal kariyerine 2014 yılında Telekomünikasyon sektöründe başladı. Hala devam etmektedir.

Üniversite yıllarında DMC (Doğan Music Company) sanatçılarına albüm kapakları çekerek profesyonel fotoğrafçılığa başladı. Aynı yıllarda araba dergileri ve kadın dergilerinde kapak çekimi ve röportajlar yaparak gazeteciliğe adım attı. Funda Arar, Ferhat Göçer, Mustafa Ceceli, Ziynet Sali, İzzet Çapa, Wilma Elles, Betül Demir gibi isimlerle manşetlik röportajlar yaptı. 2017 yılında İrem Derici ile yaptığı "Estetikten sonra kadınlık oranım %99.9" başlıklı röportajı günlerce magazin basınının gündeminden inmedi. Bu başarının sonrasında 2019 yılından bugüne Milliyet'te Yaşam kategorisi köşe yazarlığı, 2020 yılında ses getiren Instagram canlı yayınları projesinde her gün Türkiye'nin ünlü isimleriyle röportajlar yapıyor.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu Haber
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda...
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
AK Parti 'vekil transferi' döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında Haber
AK Parti "vekil transferi" döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek Haber
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
'Çilekten böcek çıkar mı?' tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
"Çilekten böcek çıkar mı?" tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Dr. Obengül Ejder: Karantina sonrası nüfus patlaması yaşanabilir
Dr. Obengül Ejder: Karantina sonrası nüfus patlaması yaşanabilir
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Rahip, koronavirüsü durdurmak için kendini toprağa gömüp etrafında ateş yaktı
Rahip, koronavirüsü durdurmak için kendini toprağa gömüp etrafında ateş yaktı
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Günlük burç yorumları 27 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 27 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti
Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, 'Yapmayın eşim beni boşar' diye yalvardı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, "Yapmayın eşim beni boşar" diye yalvardı
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi
Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Jülide Sarıeroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Kenan Sofuoğlu Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Bursa Haziran Ak Parti Türk Lirası
Şu an buradasınız: İvana Sert, Emre Kara'ya Konuştu: "Hiçbir Moda Programı Bensiz Olmadı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 11:18:06. #1.15#
title