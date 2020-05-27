İvana Sert, Emre Kara'ya Konuştu: "Hiçbir Moda Programı Bensiz Olmadı" Karantina günlerinde Instagram canlı yayınlarında ünlü ve fenomen isimleri ağırlamaya devam eden gazeteci yazar Emre Kara'nın canlı yayın konuğu İvana Sert oldu.

Türkiye'ye aşık olduğunu söyleyen İvana Sert samimi açıklamalarda bulundu.

Emre Kara'nın instagram canlı yayınlarını https://instagram.com/emrekara_e adresinden izleyebilirsiniz.

Annem babam Sırp ama ben Türk'üm. Bu ülkeye aşığım. Oğlum Ateş Türk vatandaşı. Türk milletinin beni etkileyen 3 özelliği; dobra, samimi ve gerçek olması.

Bazen dalga geçenler oluyor ama Türkçe'mi çok sevenler var. Yeni Türkçe gibi. Burada doğup büyümediğim için aksan hep olacak. Tülüm, stiletto, şoktadayım, bizimlesin gibi kelimeler patladı.

Rihanna'nın tarzını sevmiyorum. Çok abartılı geliyor. Beyonce'ye bayılıyorum; her şeyiyle sahneyi dolduran bir varlık. Ajda Pekkan'ın her şeyine bayılıyorum. Bir kadının tarz olması yetmez, klas da olmalı! Giyinmek bir yere kadar, taşımak çok önemli. Bu senenin moda renkleri neon renkler.

Şarkı söylemeye tesadüf başladım. Bana şarkı geldi, çok beğendim ve yaptım. Konservatuar okuduğum ve piyano çaldığım için müzikle uzak değilim. Müzik benim canım. Bir şarkı daha hazırlıyoruz. Sözlerini Şehrazat yazdı. Virüs salgını bitmezse klibini evde çekeceğim.

İvana Sert "şarkı söylemesin" diyenleri çok dinlemiyorum. Banane yani, istemeyen dinlemesin. Her mesleğin ilk adımı çok zor ama sonra size bambaşka kapılar açabiliyor. Ben Türkiye'ye geldiğimde jüri koltuğuna oturduğumda bu Türkçe'yle nasıl moda konuşabilir diyorlardı. Sonra ne oldu? Hiçbir moda programı bensiz olmadı.

Hiçbir şeyi eleştirmek istemiyorum. Herkes çok emek verip işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Kendim için de yakında güzel bir televizyon projesi var.

Emre Kara Kimdir?

Emre Kara 11 Haziran 1991 - Ordu doğumlu. Gazeteci, mühendis ve fotoğrafçı.

Kadir Has Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği ve Berlin HTW Uluslararası İşletme eğitimlerini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Mühendis olarak kurumsal kariyerine 2014 yılında Telekomünikasyon sektöründe başladı. Hala devam etmektedir.

Üniversite yıllarında DMC (Doğan Music Company) sanatçılarına albüm kapakları çekerek profesyonel fotoğrafçılığa başladı. Aynı yıllarda araba dergileri ve kadın dergilerinde kapak çekimi ve röportajlar yaparak gazeteciliğe adım attı. Funda Arar, Ferhat Göçer, Mustafa Ceceli, Ziynet Sali, İzzet Çapa, Wilma Elles, Betül Demir gibi isimlerle manşetlik röportajlar yaptı. 2017 yılında İrem Derici ile yaptığı "Estetikten sonra kadınlık oranım %99.9" başlıklı röportajı günlerce magazin basınının gündeminden inmedi. Bu başarının sonrasında 2019 yılından bugüne Milliyet'te Yaşam kategorisi köşe yazarlığı, 2020 yılında ses getiren Instagram canlı yayınları projesinde her gün Türkiye'nin ünlü isimleriyle röportajlar yapıyor.

Kaynak: Bültenler