İÜ Rıdvan Çelikel Arkeoloji Müzesi açıldı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rıdvan Çelikel Arkeoloji Müzesi, törenle hizmete açıldı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü bünyesinde kurulan ve alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanan müzede, Paleolitik Çağ'dan Antik Çağ'a Anadolu'nun bilinen kültürleri tanıtılıyor. Etnografik eserlerin sergilendiği müze, uygarlık tarihinin gelişim sürecine ışık tutuyor.

Eserler arasında, insanlık tarihinin en eski taş aletleri, çömlekler, takılar, figürinler, Luristan Bronzları olarak bilinen maden baltalar ve çini koleksiyonu da yer alıyor.

Ücretsiz hizmet verecek müzede, başta üniversite öğrencileri olmak üzere her yaş grubundan kişiler, arkeoloji eğitimlerinin verileceği atölyelerden de yararlanabilecek.

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, açılış töreninde, İstanbul'da 92 müze bulunduğunu, bunlardan 8'inin üniversitelerine ait olduğunu belirterek, "Bugün açtığımız müze sadece İstanbul Üniversitesi'nin bir birimi değil, hem Türkiye'nin hem de insanlık tarihine yeni ve derin şeyler söyleyen, yüz binlerce yıl bizi geriye götüren malzemeyi barındırmaktadır." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdür Coşkun Yılmaz da müzenin bir hafızayı, birikimi ve geçmişi barındırdığını belirterek, vatandaşları İstanbul'un 92'nci müzesini gezmeye davet etti.

Göbeklitepe Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ise müzenin dünyadaki tüm arkeoloji meraklıları için iyi bir koleksiyon olduğuna vurgu yaptı.

Müzenin başta diğer üniversiteler olmak üzere Türkiye'ye örnek olmasını temenni eden Özdoğan, müze kültürünün daha da gelişmesi ve bu anlayışın yerleşmesi gerektiğini kaydetti.

Müzenin oluşumuna bağışıyla katkı sunan iş insanı Rıdvan Çeliker ise "Ülkemize değer katmanın onurunu taşıyoruz. Birçok sosyal sorumluluk projesinde oldum, ilgilendim, yaptım. Ben tüm varlığımı buna harcamak için hayal kurdum, gerçekleştiriyorum da." değerlendirmesinde bulundu.

Çekiler, bu konuda en büyük desteği ailesinden aldığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından hediye takdimi ve açılış kurdelesinin kesimi gerçekleştirildi. Katılımcılar, daha sonra müzeyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA