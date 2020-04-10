İÜ Rektörü Kızılay: Plazma tedavisinde olumlu yanıtlar var
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Malatya İnönü Üniversitesi, Koronavirüs, Kızılay, Güncel

İÜ Rektörü Kızılay: Plazma tedavisinde olumlu yanıtlar var

KORONAVİRÜS (Covid-19) salgınına karşı plazma tedavisinin uygulandığı İnönü Üniversitesi (İÜ) Turgut Özal Tıp Merkezi'nde olumlu sonuçlar alınmaya başlandı.

10.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:09
İÜ Rektörü Kızılay: Plazma tedavisinde olumlu yanıtlar var

KORONAVİRÜS (Covid-19) salgınına karşı plazma tedavisinin uygulandığı İnönü Üniversitesi (İÜ) Turgut Özal Tıp Merkezi'nde olumlu sonuçlar alınmaya başlandı. İÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, plazma tedavisi gören hastanın vücudunda, koronavirüse karşı olumlu yanıtların olduğunu söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı plazma tedavisi Çin'den sonra dünyada ilk kez İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde başlatıldı. Tedavisi başarıyla sonuçlanan hastaların 14 gün sonra kanından ayrıştırılarak alınan plazmalar, koronavirüs tedavisi süren hastalara nakledilmeye başlandı. İlk olarak 4 Nisan'da tedavisi tamamlanan hastadan alınan plazma, tedavisi devam eden koronavirüs hastasına nakledildi. 48 ile 72 saat arasında sonuçlanması planlanan ve tedavi gören hasta vücudunda koronavirüse karşı olumlu yanıtlar alındığı tespit edildi.  

'AKCİĞER VE KAN BULGULARINDA KISMİ OLUMLU YANITLAR VAR'İÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Sağlık Bakanlığı'nın geçen hafta plazma tedavisiyle ilgili izin onayı verdiğini kaydederek, "Bu tedavi seçilmiş hastalarda uygun hastalarda kullanılabilir diye. Aferez Merkezleri'ne, Kızılay'a ve büyük merkezlere onay verdi. Biz de Türkiye'nin en büyük Aferez Merkezi'ne sahip bir hastaneyiz. İlk bizim başlatmamızın sebebi de budur. Büyük tecrübe olması hasebiyle iyileşen 46 yaşındaki hastamızdan 56 yaşındaki yoğun bakımda olan bir hastamıza 400 mililitre konvelesan plazma tedavisi uyguladık. Aradan 72 saat geçti ve olumlu yanıtlarımız var. Önce şunu söyleyeyim; biz bir tedavi uyguladığımız zaman önce yan etkileri ve olumsuz etkileri var mı ona bakarız. Bu plazma aferez tedavisinde hastamızda olumsuz hiçbir reaksiyona yol açmadı. Yani hastamızın durumunu kötüleştirecek, yan etkiler oluşturacak herhangi bir reaksiyona yol açmadı birincisi bu. Güvenlik bakımından güvenli bir tedavi olduğunu bir hastayla hiçbir şey söylenmez. Bu bize bir hekim, bir bilim insanı olarak, bir rektör olarak bir hastadan genelleştirmeler yapmak doğru olmayacak bir durumdur ama konunun merak edilmesi ve gündemin çok sıcak olması nedeniyle biz de bilgileri paylaşmak durumundayız, çünkü sürekli bugün ve dün beni, Mehmet Al Erkurt hocamızı ve diğer arkadaşlarımızı merakla arıyorlar. Hastamızda olumsuz bir etki olmadı. Hastamızda hem akciğer bulgularında, hem de kan bulgularında kısmi olumlu yanıtlar var ama henüz daha hastamızı yoğun bakımdan çıkarılabilecek düzeyde değil. Henüz hastamızın durumu yoğun bakımda stabil" dedi.

Kaynak: DHA

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