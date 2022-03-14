İTÜ Robot Olimpiyatları 2022, 24-25-26 Mart'ta

İTÜRO NEDİR?

İTÜ Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından 24-25-26 Mart 2022 tarihlerinde İTÜ Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde on dördüncüsü düzenlenecek olan Türkiye'nin en köklü robot olimpiyatı olan İTÜ Robot Olimpiyatları (İTÜRO), robotik alanında çalışma yapmakta olan öğrencileri, akademisyenleri ve endüstri temsilcilerini düzenlenecek etkinlikler aracılığıyla bir araya getirmeyi hedefleyen ve meydana gelen teknolojik gelişmeler ışığında bu alanda yapılan çalışmaları sorgulamayı planlayan bir oluşumdur.

Etkinlik kapsamında yerli ve yabancı akademisyenler, sanayi katılımcıları ve deneyimli öğrenciler tarafından seminerler, söyleşiler, paneller ve sergiler düzenlenmektedir. Yarışmalarla eş zamanlı olarak düzenlenen bu etkinlikler, bu alanda çalışmalar yapmakta olan katılımcılara yol göstermekte ve katılımcıların bakış açılarını genişletmektedir. Bunun yanında 8 kategoriden oluşan yarışmalar, son 15 yılda yaklaşık 10.000 katılımcı sayısına ulaşmıştır.

BOSTON DYNAMİCS SPOT KÖPEK

Dünyaca ünlü Boston Dynamics şirketine ait robot köpek Spot, İTÜRO 2022'de 24 Mart Perşembe günü öğleden sonra 12.30-18.30 saatleri arasında ziyaretçilerle buluşacak.

SEMİNERLER

1. Dr. Umut Yıldız- Derin Uzayda Bilim

Hollanda, Leiden Üniversitesi Gözlemevi'nde Astrokimya, Molekül Astrofiziği alanında doktora yapmış ve şu an NASA'ya ait Jet Propulsion Laboratory (JPL)'de derin uzay iletişimi ve astrofizik alanlarında araştırmacı olarak çalışmakta olan popüler bilim yazarı ve konuşmacı Umut Yıldız 'Derin Uzayda Bilim' adlı semineriyle İTÜRO 2022'de!

2. Prof. Dr. Aytül Erçil- Girişimcilik ve Teknoloji

Prof.Dr. Aytül Erçil Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve Matematik Bölümlerinden lisans, Brown Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Bölümünden yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 5 yıl General Motors Araştırma Laboratuvarında çalıştıktan sonra 13 yıl Boğaziçi Üniversitesinde BUPAM Yapay Görme Laboratuvarının kurucu direktörlüğü, 13 yıl ise Sabancı Üniversitesinde öğretim üyeliği ve VPALAB Yapay Görme Laboratuvarının kurucu direktörlüğünü yapan Türkiye'nin güçlü iş kadınlarından Aytül Erçil İTÜRO 2022'de!

3. Prof. Dr. Çağatay Başdoğan- İnsan-Robot Etkileşimi

Kariyerinde daha önce Harvard'da Araştırma Görevlisi, MIT'de Araştırma Bilimcisi ve Nasa'da Teknik Kadro Kıdemli Üyesi olarak yer almış ve şu anda da Koç Üniversitesi Robotik ve Mekatronik laboratuvarında devam etmekte olan Prof. Dr. Çağatay Başdoğan İTÜRO 2022'de!

4. Kozmonot Muhammed Faris-Bir Kozmonotun Deneyimleri

1973 yılında Halep Hava Harp Okulu'ndan mezun oldu. Albay rütbesiyle Suriye Hava Kuvvetleri'nde pilot olarak görev yaptı. 30 Eylül 1985 tarihinde Interkosmos uzay uçuşu programına katılmak üzere seçildi. Navigasyon programlarına katıldı. 22 Temmuz 1987 yılında Mir uzay istasyonunda Soyuz TM-3 Araştırma aracı ile Kozmonot olarak uzaya gitti ve uzayda 7 gün 23 saat ve 5 dakika kaldı. Soyuz TM-2 gemisiyle Dünya'ya döndü. 30 Temmuz 1987 tarihinde Sovyetler Birliği Kahramanı unvanı verildi ve Lenin Nişanına layık görüldü. Kozmonot Muhammed Faris uzay deneyimlerini anlatmak üzere İTÜRO 2022'de!

METAVERSE PANELİ

Günümüzün en popüler konularından biri olan Metaverse, İTÜRO 2022'de de alanında uzman konuşmacılar tarafından gerçekleştirilecek panelde ele alınacak. Panelde TÜBİTAK BİLGEM Başkan Yardımcısı Sadullah Uzun, Dr. Bilgehan Baykal, İletişim Uzmanı Tolga Yücel konuşmacı olarak yer alacak. Panel Avukat Burçak Ünsal moderatörlüğünde gerçekleşecek.

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